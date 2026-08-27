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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara’da ayrık omurga hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşayan 36 yaşındaki Şerife Tümer Şencan, sporla tanıştıktan sonra hayatında büyük bir değişim yaşadı.

Ayrık omurga rahatsızlığıyla dünyaya gelen Şencan, lise eğitimini özel öğrencilerin eğitim gördüğü yatılı okulda tamamladı. Üniversitede ise açık öğretimden tıbbi sekreterlik ve çocuk gelişimi bölümlerinden mezun oldu.

İLK YARIŞMASINDA TÜRKİYE 4’ÜNCÜSÜ OLDU

Lise ve üniversite eğitiminin ardından 25 yaşında sporla tanışan Şencan, ilk olarak para okçuluk branşında dikkat çekti.

İlk yarışmasında Türkiye 4’üncüsü olan Şencan, daha sonra para tüfek atıcılığına yöneldi.

Spor hayatına farklı branşlarla devam eden Şencan, daha hareketli bir alan arayışına girerek tekerlekli sandalye kort tenisine başladı. Takım olarak katıldıkları turnuvada Türkiye 2’nciliği elde etti.

Son olarak para karateye yönelen Şencan, bu branşta da çalışmalarını sürdürüyor.

HAMİLELİĞİNE RAĞMEN ANTRENMAN YAPIYOR

Mersin’de düzenlenen atıcılık şampiyonasında tanıştığı, paraşüt kazası sonrası gazi olan Uzman Çavuş Onur Şencan ile evlenen Şerife Tümer Şencan, şu anda 3 aylık hamile.

Hamileliğine rağmen antrenmanlarını sürdüren Şencan, doğumdan sonra da spora devam etmek istediğini söyledi.

“HERKESİN HAYATINDA BİR SPOR OLMALI”

Sporun hayatındaki etkisini anlatan Şencan, okçuluğa büyük bir istekle başladığını belirterek şunları söyledi:

“Zaten sosyal bir insandım. Daha da sosyalleştim, çevrem genişledi. Kendimi daha mutlu hissediyorum. Daha enerjik, daha zinde hissediyorum. Ve ben herkese de söylüyorum; engelli, engelsiz herkesin hayatında bir spor olmalı. Annem çok destekçiydi. En büyük destekçim annemdi. Sonrasında eşim zaten çok istedi güzel yerlere gelmemi. Hatta Türkiye 2’nciliğinde gözyaşlarıyla beni karşılamıştı.”

HEDEFİ YURT DIŞINDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEK

Para karatenin de hayatına önemli katkılar sağlayacağını düşündüğünü ifade eden Şencan, şu anda daha çok teknik antrenmanlar yaptığını söyledi.

Şencan, “Temel teknik çalışmalarından sonra kata branşına yönelmeyi istiyorum. Ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.

Doğacak çocuğunun da kendisi ve babası gibi sporcu olmasını isteyen Şencan, doğumdan birkaç ay sonra çocuğuyla birlikte antrenmanlara devam etmeyi planlıyor.

“BİZLERE İLHAM OLUYOR”

Şencan’ın antrenörlüğünü yapan 3’üncü kademe karate antrenörü Esra Özkan, öğrencisinin hem hamileliğini hem de spor hayatını aynı anda yürütmesinin kendilerine ilham verdiğini söyledi.

Özkan, “Hem hamileliğini hem sporunu aynı anda yürüterek bizlere çok büyük bir ilham oluyor” dedi.

Para karatede sporcuların fiziksel durumlarına göre çalışma yöntemlerini planladıklarını belirten Özkan, “Ben engel görmüyorum. Sadece ne yapabiliyorsak, elimizdeki malzemelerle nasıl bir ürün ortaya koyabiliyorsak bizim için o” ifadelerini kullandı.