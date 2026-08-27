Kozmetikten gastronomiye kadar pek çok endüstrinin vazgeçilmezi olan ancak yıllarca ithal edilen o mucizevi reçine, artık Muğla topraklarında hayat buluyor.
11 yıl sonra hasat başladı: Kilosu 50 bin TL’ye satılıyor
Muğla'da 2015 yılında dikimi yapılan sakız ağaçlarından ilk ürünler alınmaya başlandı 100 dekar alana ekilen sakız ağaçlarından ağaç başına 250 gram ile 1 kilo arasında ürün alınırken, piyasada kilosu 35 bin ila 50 bin lira arasında alıcı buluyorKaynak: İHA
Tam 11 yıl süren bekleyişin ardından hasadına başlanan ve kilosu 35-50 bin liraya kadar alıcı bulan bu "altın damlası", hem bölgenin kaderini değiştirmeye hem de Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirmeye hazırlanıyor.
Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandırmak amacıyla Muğla’da hayata geçirilen sakız yetiştiriciliği projeleri, nihayet ilk büyük meyvelerini vermeye başladı.
Kavaklıdere ve Yatağan ilçeleri dışında kalan bölgelerde yoğunlaşan ve şu an 100 dekarlık bir alana yayılan üretim çalışmalarının, il genelinde çok daha geniş alanlara yayılması hedefleniyor.
Doğası gereği son derece yavaş büyüyen ve hasat olgunluğuna erişmesi ciddi bir zaman alan sakız ağacı, üreticiden büyük bir irade ve sabır talep ediyor.
Muğla'da 2015 yılında büyük bir umutla toprakla buluşturulan sakız fidanları, uzun soluklu bir emeğin ardından 2026 yılı itibarıyla ilk reçinelerini damlatmaya başlayarak 11 yıllık bekleyişin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serdi. Gıdadan gastronomiye, kozmetikten çeşitli sanayi kollarına kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan sakız, bugüne dek Türkiye'de yeterince üretilemediği için iç piyasanın talebi büyük oranda ithalat yoluyla karşılanıyordu.
Muğla'daki bu vizyoner proje ise yerli üretimi canlandırarak ithalatı frenlemeyi ve devasa bir ekonomik gelir yaratmayı amaçlıyor. Bereketli Muğla topraklarında bir dekara ortalama 50 sakız ağacı dikilirken, her bir ağaçtan 250 gram ile 1 kilogram arasında ürün elde edilebiliyor. Üretilen bu eşsiz sakızın kilogram toptan satış fiyatının piyasada 30 bin ile 35 bin TL arasında değişmesi, projenin ekonomik gücünü ve üreticiye sunduğu fırsatı açıkça ortaya koyuyor.
Şehirdeki üretimi artırma ve yaygınlaştırma faaliyetleri, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle tamamen bilimsel bir zeminde yürütülüyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) da desteğiyle şehrin kapsamlı bir sakız envanteri çıkarılıyor.
Bu titiz çalışmalar kapsamında farklı coğrafi bölgelerdeki ağaçlardan alınan yaprak ve sakız numuneleri, laboratuvar ortamında kalite analizlerinden geçirilerek Türkiye'nin diğer bölgelerindeki türlerle kıyaslanıyor. Tüm bu bilimsel araştırmaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek geniş çaplı bir çalıştayla, Muğla'nın üretimdeki gelecekteki yol haritası netleşecek. Elde edilen laboratuvar sonuçları, istatistikler ve saha deneyimleri ise detaylı bir kitapta toplanarak, bu kazançlı sektöre yeni adım atacak üreticilere kalıcı bir rehber olacak.