11 yıl sonra hasat başladı: Kilosu 50 bin TL’ye satılıyor

Muğla'daki bu vizyoner proje ise yerli üretimi canlandırarak ithalatı frenlemeyi ve devasa bir ekonomik gelir yaratmayı amaçlıyor. Bereketli Muğla topraklarında bir dekara ortalama 50 sakız ağacı dikilirken, her bir ağaçtan 250 gram ile 1 kilogram arasında ürün elde edilebiliyor. Üretilen bu eşsiz sakızın kilogram toptan satış fiyatının piyasada 30 bin ile 35 bin TL arasında değişmesi, projenin ekonomik gücünü ve üreticiye sunduğu fırsatı açıkça ortaya koyuyor.