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Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Yıl sonu yaklaşırken, aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde masadaki zam senaryoları ve enflasyon bazlı hesaplamalar netleşmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl, hem gerçekleşen hem de hedeflenen enflasyon verileri dikkate alınarak asgari ücrete yüzde 27 oranında bir artış yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir yaklaşımla masaya oturulması ve zam oranının yüzde 25 ile 30 aralığında şekillenmesi öngörülüyor.

Sabah'taki köşe yazısında asgari ücretin emekli maaşlarında olduğu gibi doğrudan enflasyon oranıyla belirlenmediğini hatırlatan Faruk Erdem, geçtiğimiz yıl hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyon oranlarının dikkate alınarak yüzde 27’lik bir artış yapıldığını vurguladı. Erdem, bu yıl da benzer bir yaklaşımla yüzde 25 ile 30 aralığında bir zam oranının gündeme gelebileceğini ifade etti.

"Asgari ücret doğrudan enflasyon oranına endeksli olmasa da komisyon çalışmalarında en kritik veri olarak enflasyon rakamları öne çıkıyor" diyen Erdem’in aktardığı bilgilere göre, yıl sonu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7-8 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

Hesaplamalara göre zammın yüzde 25 seviyesinde kalması durumunda, halen net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücret 35 bin 95 liraya, brüt ücret ise 41 bin 287 lira 50 kuruşa yükselmesi bekleniyor. Zam oranının yüzde 30 olarak uygulanması halinde ise net asgari ücret 36 bin 500 liraya çıkarken, brüt rakam 42 bin 939 lirayı bulacak.

Öte yandan Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer almıştı. Masada bu oranın esas alınması durumunda ise net asgari ücretin 36 bin 49 liraya, brüt ücretin ise 38 bin 559 liraya ulaşması bekleniyor.