Bugün tıp dünyasının en önemli sınavlarından 2026 TUS 1. Dönem oturumları başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), uzman doktor olmak isteyen binlerce tıp fakültesi mezununu bir araya getirdi.

TUS 2026 1. DÖNEM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİRİYOR?

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Başlangıç: 10.15

Bitiş: 12.30

Süre: 135 dakika (100 soru)

Salonlara son giriş: 10.00

Klinik Tıp Bilimleri Testi

Başlangıç: 14.45

Bitiş: 17.00

Süre: 135 dakika (100 soru)

Salonlara son giriş: 14.30



ÖSYM kılavuzuna göre her iki oturumda da adaylar, başlangıç saatinden 15 dakika önce salona alınmıyor. Bu nedenle Temel Tıp Bilimleri oturumu için en geç saat 10.00’da, Klinik Tıp Bilimleri oturumu için ise en geç 14.30’da sınav binalarında hazır bulunulması gerekiyor.

Adayların sınava girerken geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Saat 10.00 ve 14.30’dan sonra gelen adaylar sınava alınmıyor. Sınavın sorunsuz ilerlediği belirtilirken, adaylar ve yakınları sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. 2026 TUS 1. Dönem sonuçları ÖSYM tarafından 15 Nisan 2026 tarihinde duyurulacak.