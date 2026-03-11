ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası uyarınca, 2025-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişiklikleri ÖSYM tarafından yerleştirilecek.
Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 15 Mart saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.
Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr”
internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.