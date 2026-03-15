Adam Sandler ($48 Milyon)
2025 yılının en çok kazanan oyuncuları belli oldu: Zirvede şaşırtıcı isim
Hollywood’un son senelerde yaşadığı problemler ve gişe hasılatlarındaki belirsizlik, oyuncu maaşlarını etkiledi. İşte 2025 yılının en çok kazanan oyuncular listesiDerleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
1 17
Tom Cruise ($46 Milyon)
2 17
Mark Wahlberg ($44 Milyon)
3 17
Scarlett Johansson ($43 Milyon)
4 17
Brad Pitt ($41 Milyon)
5 17
Denzel Washington ($38 Milyon)
6 17
Jason Momoa ($28 Milyon)
7 17
Millie Bobby Brown ($26 Milyon)
8 17
John Cena ($26 Milyon)
9 17
Reese Witherspoon ($26 Milyon)
10 17
Leonardo DiCaprio ($25 Milyon)
11 17
Rob Mac ($23 Milyon)
12 17
Chris Pratt ($22 Milyon)
13 17
Tom Hardy ($21 Milyon)
14 17
Jennifer Aniston ($20 Milyon)
15 17
Cameron Diaz ($20 Milyon)
16 17
Jason Bateman ($19 Milyon)
17 17
Kaynak: Haber Merkezi