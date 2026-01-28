Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tıp alanında uzmanlaşmak isteyen binlerce hekimi ilgilendiren duyuruyu yaptı. 15 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek 2026-TUS 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Seviye Tespit Sınavı için başvuru dönemi resmen başladı.

Resmi sitede yer alan açıklamaya göre, adaylar 28 Ocak 2026’dan itibaren başvurularını yapabiliyor ve son tarih 5 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr internet adresi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların, sınav takvimi, giriş belgeleri ve diğer güncel duyuruları ÖSYM’nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından takip etmeleri önem taşıyor.

TUS, Türkiye’de uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorlar için; STS ise yurt dışında alınan tıp diplomasının denkliğini belirlemek isteyen hekimler için belirleyici nitelikte görülüyor.