2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler, turnuvanın en başarılı 21 yaş altı futbolcusu seçildi.

Sofascore'un turnuva boyunca topladığı verilerle hazırladığı listede milli yıldız, 7.60 ortalama puanla tüm U21 oyuncular arasında zirvede yer aldı.

2026 Dünya Kupası'nın en iyi U21 futbolcusu Türk yıldız oldu: Yamal'ı geçti - Resim : 1

ARDA GÜLER LİSTENİN ZİRVESİNDE

Sıralama hazırlanırken oyuncuların yalnızca performans puanları değil turnuvadaki sürelerinin de dikkate alındığını vurgulandı.

Listeye girebilmek için futbolcuların takımlarının oynadığı toplam sürenin en az yüzde 50'sinde forma giymesi şartı arandı.

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Bu kriteri karşılayan Arda Güler, A Milli Takım'ın turnuva serüveninin kısa sürmesine rağmen istikrarlı performansıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

2026 Dünya Kupası'nın en iyi U21 futbolcusu Türk yıldız oldu: Yamal'ı geçti - Resim : 3

İSPANYOL VE FİLDİŞİLİ YILDIZLAR TAKİP ETTİ

Arda Güler'i, Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan İspanya Milli Takımı'nın genç stoperi Pau Cubarsí 7.56 puanla ikinci sırada takip etti. Üçüncü sırada ise Yan Diomande 7.53 puanla yer aldı.

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İlk 10 sıralaması şöyle oluştu:

1- Arda Güler - 7.60

2- Pau Cubarsí - 7.56

3- Yan Diomande - 7.53

4- Alexander Freeman - 7.30

5- Rayan - 7.18

6- Lamine Yamal - 7.16

7- Joao Neves - 7.14

8- Kenan Yıldız - 7.10

9- Christ Inao Oulaï - 7.08

10- Mbekezeli Mbokazi - 6.90

2026 Dünya Kupası'nın en iyi U21 futbolcusu Türk yıldız oldu: Yamal'ı geçti - Resim : 5

KENAN YILDIZ DA İLK 10'DA

Türkiye adına bir diğer sevindirici gelişme ise Juventus'un Kenan Yıldız'ın da listeye girmesi oldu.

Milli futbolcu, 7.10 puan ortalamasıyla dünyanın en başarılı genç oyuncuları arasında kendisine 8. sırada yer buldu.