FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim

FIFA, taraftar oylamasıyla 2026 Dünya Kupası'nın en iyilerinden oluşan rüya 11'i açıkladı.
4-3-3 formasyonunda seçilen en iyi futbolcular şöyle:
FIFA, taraftar oylamasıyla 2026 Dünya Kupası'nın en iyilerinden oluşan rüya 11'i açıkladı.
4-3-3 formasyonunda seçilen en iyi futbolcular şöyle:
KALECİ: VOZINHA (YEŞİL BURUN ADALARI)
DEFANS: PEDRO PORRO (İSPANYA)
DEFANS: LISANDRO MARTINEZ (ARJANTİN)
DEFANS: UPAMECANO (FRANSA)
DEFANS: CUCURELLA (İSPANYA)
ORTA SAHA: RODRI (İSPANYA)
ORTA SAHA: OLISE (FRANSA)
ORTA SAHA: JUDE BELLINGHAM (İNGİLTERE)
FORVET: KYLIAN MBAPPE (FRANSA)
FORVET: LIONEL MESSI (ARJANTİN)
FORVET: ERLING HAALAND (NORVEÇ)