Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim

FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim

FIFA, taraftar oylamasıyla 2026 Dünya Kupası'nın rüya 11'ine seçilen turnuvanın en iyi futbolcularını açıkladı. Turnuvada gösterdiği performansla milyonların kalbini kazanan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha da dünyanın en iyileri arasında yer aldı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 1

FIFA, taraftar oylamasıyla 2026 Dünya Kupası'nın en iyilerinden oluşan rüya 11'i açıkladı.

4-3-3 formasyonunda seçilen en iyi futbolcular şöyle:

1 12
FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 2

KALECİ: VOZINHA (YEŞİL BURUN ADALARI)

2 12
FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 3

DEFANS: PEDRO PORRO (İSPANYA)

3 12
FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 4

DEFANS: LISANDRO MARTINEZ (ARJANTİN)

4 12
FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 5

DEFANS: UPAMECANO (FRANSA)

5 12
FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 6

DEFANS: CUCURELLA (İSPANYA)

6 12
FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 7

ORTA SAHA: RODRI (İSPANYA)

7 12
FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 8

ORTA SAHA: OLISE (FRANSA)

8 12
FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 9

ORTA SAHA: JUDE BELLINGHAM (İNGİLTERE)

9 12
FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 10

FORVET: KYLIAN MBAPPE (FRANSA)

10 12
FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 11

FORVET: LIONEL MESSI (ARJANTİN)

11 12
FIFA rüya 11'i açıkladı: 2026 Dünya Kupası'nın en iyileri arasında sürpriz isim - Resim: 12

FORVET: ERLING HAALAND (NORVEÇ)

12 12
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