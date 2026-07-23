Siyasette denge değişiyor, AK Parti zorlanıyor: Asal Araştırma' dan son seçim anketi

Asal Araştırma'nın verilerine göre Özel'in yeni partisi %22.6 'lık bir oy oranına ulaşarak Türkiye'nin ikinci büyük siyasi gücü haline geliyor.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) büyük bir kan kaybı yaşayarak %10.2 seviyesine kadar gerilediği ölçülmüştür.

Siyasi yelpazedeki diğer partilerin dağılımı ise şu şekilde: