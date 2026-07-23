Türkiye'nin siyasi gündemine bomba gibi düşen yeni bir araştırma sonucu kulisleri hareketlendirdi. "Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması halinde ilk milletvekili genel seçiminde oy verme tercihiniz nasıl olur?
Siyasette denge değişiyor, AK Parti zorlanıyor: Asal Araştırma' dan son seçim anketi
ASAL Araştırma'nın Temmuz 2026 anketine göre Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde AK Parti için seçimin senaryosu değişiyor...İşte son araştırmanın verilerine göre partiler ve oy oranları...Kaynak: Diğer
Kararsızlar, oy kullanmayacaklar ve fikri olmayanların oyları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo, siyasette yeni bir dönemin işaretini veriyor.
Asal Araştırmanın , 12-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında NUTS-2 bölgeleme sistemine göre 26 ilde yaşayan kişilerle gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçları dengelerin ne yönde değişeceğine dair ip uçları veriyor...
İşte parti parti oy oranları.
Özgür Özel'in mevcut partisinden ayrılarak kendi yolunu çizmesi durumunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) büyük bir kan kaybı yaşayarak %10.2 seviyesine kadar gerilediği
Gündem yaratan senaryoya dayalı anket sonuçlarına göre, AK Parti %32.5 oy oranı ile birinci parti konumunu sürdürmekte...
Asal Araştırma'nın verilerine göre Özel'in yeni partisi %22.6 'lık bir oy oranına ulaşarak Türkiye'nin ikinci büyük siyasi gücü haline geliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) büyük bir kan kaybı yaşayarak %10.2 seviyesine kadar gerilediği ölçülmüştür.
Siyasi yelpazedeki diğer partilerin dağılımı ise şu şekilde:
İYİ Parti %4.5