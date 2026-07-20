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Real Madrid'de yeni sezon hazırlıkları başlarken, teknik direktör Jose Mourinho'nun Arda Güler için hazırladığı plan da netleşmeye başladı.

İspanyol basınından As'ın haberine göre; Portekizli teknik adam, sezon öncesi çalışmalara katılan milli futbolcuyu yakından takip ediyor ve yeni sezonda önemli bir rol vermeyi düşünüyor.

MBAPPE İLE UYUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Mourinho'nun en çok önem verdiği detaylardan birinin Arda Güler ile Kylian Mbappe arasındaki saha içi uyumu olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Arda Güler'in yaptığı 14 asistin 8'inde Mbappe'ye gol attırması, teknik heyetin dikkatini çeken en önemli istatistiklerden biri olarak gösterildi. İkilinin yakaladığı uyumun yeni sezonda daha etkili hale getirilmesi hedefleniyor.

BERNARDO SILVA REKABETİ

Öte yandan Arda Güler'i zorlu bir forma rekabeti bekliyor. Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sisteminde Arda Güler'in merkezde Bernardo Silva ile ilk 11 mücadelesi vereceği ifade edildi.

Milli futbolcunun sağ kanatta görev yapma ihtimali de bulunurken bu bölgede Federico Valverde'nin de forma şansı arayacağı aktarıldı.

MOURINHO ONU DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin başına geçtiği dönemde Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, genç yıldızla İstanbul'da da bir araya geldiği hatırlatıldı.

Yeni sezonda ise ikilinin ilk kez aynı takımda birlikte çalışma fırsatı yakalayacağı vurgulandı.