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Kaynak: İHA

Düzce’de polis ve jandarma trafik ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde kurallara uymayan sürücülere göz açtırmadı.

18 BİNİ AŞKIN ARAÇ VE MOTOSİKLET DENETLENDİ

29 Haziran-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 15 bin 587 araç ile 2 bin 608 motosiklet kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 979 sürücü hakkında idari para cezası uygulandı.

191 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimler kapsamında eksiklikleri tespit edilen 191 araç trafikten men edilirken, ekipler kent genelindeki uygulamalarını aralıksız sürdürdü.

ÇOK SAYIDA İHLAL MERCEK ALTINA ALINDI

Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, ışık donanımı, araçlarda teknik değişiklik, kırmızı ışık ihlali, hız sınırlarının aşılması, yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmemesi ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı başta olmak üzere birçok kural ihlali kontrol edildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi ve can güvenliğinin artırılması amacıyla polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerine kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.