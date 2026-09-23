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Kaynak: İHA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 'Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.Ö.'nün, Lalapaşa ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Ekiplerin, saklandığı eve operasyon düzenlediği U.Ö., gizlendiği bazanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan U.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.