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Türk futbolu, genç yaşta gelen acı bir kayıpla sarsıldı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor forması giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tolga Kalender, hayatını kaybetti. Henüz net bir ölüm nedeni açıklanmayan genç futbolcunun ani vefatı; ailesini, sevenlerini ve tüm spor camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Kariyerinde bir dönem Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor’un da formasını terleten Kalender’in cenaze programı belli oldu. Genç futbolcu, bugün ikindi namazını müteakip Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

BANDIRMASPOR’DAN TAZİYE MESAJI

Vefat haberinin ardından taziye mesajı yayımlayan Bandırmaspor Kulübü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

TOLGA KALENDER KİMDİR?

17 Ağustos 2001 Mersin doğumlu Tolga Kalender, futbol serüvenine Kuvayi Milliyespor altyapısında adım attı.

Profesyonel kariyerine Beykoz Anadolu Spor ile başlangıç yapan savunma oyuncusu; Başakşehir FK, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor, Diyarbekirspor ve Bandırmaspor formalarını terletti.

Başarılı futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 131 resmi müsabakada 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.