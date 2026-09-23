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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik müşterek yapılan çalışmada ülkeye girişi yasak olan Azerbaycanlı suç örgütü üyesi yakalandı.



Rusya makamlarınca Thieves in Law suç örgütü üyesi ve Janiyev suç örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen ve hakkında G-26 Tahdit (ülkeye girişi yasaklanan şahıs) kodu bulunan Azerbaycan uyruklu E. A. isimli şahıs Marmaris ilçesinde yakalandı.



Genellikle cezaevi kökenli kişilerin dahil olduğu, uluslararası alanda organize suç, gasp ve para aklama gibi faaliyetlerle tanınan Thieves in Law suç örgütü üyesi hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.