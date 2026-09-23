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Kaynak: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında şüphelilerin internet siteleri ile sosyal medya platformlarını kullanarak mağdurlarla iletişime geçtiğinin tespit edildiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde zanlıların, yatırım yaparak gelir elde etme vaadiyle kişilere sahte uygulamalar yüklettikleri belirlendi. Bu uygulamalar üzerinden yatırım ve kazanç sağlandığı izlenimi oluşturan şüphelilerin, daha sonra kişileri kendi hesapları ile paravan şirketlere ait hesaplara para göndermeye yönlendirdiği tespit edildi.

14 KİŞİ YAKLAŞIK 14 MİLYON LİRA KAYBETTİ

Soruşturma kapsamında, sisteme para aktaran kişilerin kazançlarını geri çekmek istediklerinde hesaplarına ulaşamadıkları belirlendi.

Bu yöntemle 14 kişinin toplamda yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüphelinin de dahil edilmesiyle haklarında adli işlem yürütülen zanlı sayısı 33’e ulaştı.

Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki 10 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.