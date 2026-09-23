Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik

Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik

Real Madrid'de sezona hızlı bir giriş yapan Arda Güler, La Liga'nın ilk 7 haftasındaki bireysel performansıyla dikkat çekti. Squawka'nın hazırladığı listede milli yıldız, Lamine Yamal ve Jude Bellingham gibi isimleri geride bırakarak ligin zirvesine yerleşti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 1

Futbol istatistik platformu Squawka, 2026-27 sezonunda La Liga'nın ilk 7 haftasının ardından dikkat çeken bireysel performansları listeledi.

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 2

Real Madrid forması giyen milli yıldız La Liga'nın en yaratıcı oyuncuları arasında başı çektiği görüldü.

İlk 7 haftada en fazla şans yaratan futbolcular şöyle sıralandı:

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 3

10. Alex Baena (Atletico Madrid): 14

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 4

9. Luismi Cruz (Deportivo de La Coruna): 14

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 5

8. Isco (Real Betis): 14

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 6

7. Alberto Moleiro (Villarreal): 15

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 7

6. Edu Exposito (Espanyol): 16

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 8

5. Unai López (Rayo Vallecano): 16

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 9

4. Jude Bellingham (Real Madrid): 16

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 10

3. Inigo Vicente (Racing de Santander): 17

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 11

2. Lamine Yamal (Barcelona): 27

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 12

1. Arda Güler (Real Madrid): 28

Milli Yıldız Arda Güler 28 pozisyon üretimiyle La Liga'nın bu alandaki lideri oldu.

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 13

ARDA GÜLER 3 AYRI İSTATİSTİKTE LİGE DAMGA VURDU

Squawka'nın La Liga'nın ilk 7 haftasına ilişkin verileri, Arda Güler'in yalnızca pozisyon üretiminde değil, hücumun farklı alanlarında da ligin öne çıkan isimlerinden biri olduğunu gösterdi.

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Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik - Resim: 14

Milli futbolcu yaratılan pozisyonda 1'inci, yaratılan büyük gol şansında 2'nci, ceza sahasına isabetli pasta ise 4'üncü sırada yer aldı.

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