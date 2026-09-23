Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik

ARDA GÜLER 3 AYRI İSTATİSTİKTE LİGE DAMGA VURDU

Squawka'nın La Liga'nın ilk 7 haftasına ilişkin verileri, Arda Güler'in yalnızca pozisyon üretiminde değil, hücumun farklı alanlarında da ligin öne çıkan isimlerinden biri olduğunu gösterdi.