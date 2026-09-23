Futbol istatistik platformu Squawka, 2026-27 sezonunda La Liga'nın ilk 7 haftasının ardından dikkat çeken bireysel performansları listeledi.
Arda Güler Yamal'ı geçti: La Liga'da ilk 7 haftaya damga vuran istatistik
Real Madrid'de sezona hızlı bir giriş yapan Arda Güler, La Liga'nın ilk 7 haftasındaki bireysel performansıyla dikkat çekti. Squawka'nın hazırladığı listede milli yıldız, Lamine Yamal ve Jude Bellingham gibi isimleri geride bırakarak ligin zirvesine yerleşti.Furkan Çelik
Real Madrid forması giyen milli yıldız La Liga'nın en yaratıcı oyuncuları arasında başı çektiği görüldü.
İlk 7 haftada en fazla şans yaratan futbolcular şöyle sıralandı:
10. Alex Baena (Atletico Madrid): 14
9. Luismi Cruz (Deportivo de La Coruna): 14
8. Isco (Real Betis): 14
7. Alberto Moleiro (Villarreal): 15
6. Edu Exposito (Espanyol): 16
5. Unai López (Rayo Vallecano): 16
4. Jude Bellingham (Real Madrid): 16
3. Inigo Vicente (Racing de Santander): 17
2. Lamine Yamal (Barcelona): 27
1. Arda Güler (Real Madrid): 28
Milli Yıldız Arda Güler 28 pozisyon üretimiyle La Liga'nın bu alandaki lideri oldu.
ARDA GÜLER 3 AYRI İSTATİSTİKTE LİGE DAMGA VURDU
Squawka'nın La Liga'nın ilk 7 haftasına ilişkin verileri, Arda Güler'in yalnızca pozisyon üretiminde değil, hücumun farklı alanlarında da ligin öne çıkan isimlerinden biri olduğunu gösterdi.
Milli futbolcu yaratılan pozisyonda 1'inci, yaratılan büyük gol şansında 2'nci, ceza sahasına isabetli pasta ise 4'üncü sırada yer aldı.