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Trendyol 1. Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Vanspor FK'de teknik direktör Murat Yıldırım dönemi sona erdi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Vanspor'a hizmet eden Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

8 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Vanspor FK, Murat Yıldırım yönetiminde Trendyol 1. Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Ligde geride kalan 8 haftada yalnızca bir kez kazanabilen kırmızı-siyahlılar, alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

VANSPOR AYRILIĞI DUYURDU

Vanspor FK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzde futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan, kırmızı-siyah formamız altında şampiyonluk sevinci yaşayan Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Uzun yıllar boyunca Vanspor’a verdiği emek, gösterdiği mücadele ve kulübümüzün tarihinde bıraktığı değerli izler için Murat Yıldırım’a ve ekibine teşekkür ediyoruz.

Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor; Vanspor camiasına kattığı tüm değerleri daima saygıyla hatırlayacağımızı ifade ediyoruz. Yolun açık olsun Murat Hoca"