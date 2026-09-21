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Kaynak: AA

Blick gazetesinin aktardığı bilgilere göre Xhaka, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu sertifikayı aldığını kabul etti.

Xhaka, o dönemde Kovid-19 aşısı konusunda ciddi tereddütler yaşadığını belirterek, "Aşı konusunda kişisel olarak büyük bir kararsızlık içindeydim ve ciddi kaygılar taşıyordum. Aşıya yönelik güvenim oldukça zayıftı; korku ve belirsizlikle mücadele ediyordum. Yaşadığım bu yoğun duygusal süreçte, kafamdaki sorulara yetkili ve uygun yollarla yanıt aramak yerine aşı sertifikası edinmeyi tercih ettim. Bugün geriye dönüp baktığımda bunun doğru olmadığını net biçimde kabul ediyorum. Yaptığım bir hataydı ve bunun için özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aldığı kararın tüm sorumluluğunu kabul ettiğini aktaran Xhaka, olayın aydınlatılması amacıyla gerekli araştırmalara katkı sağlayacağını ve yetkili kurumlarla eksiksiz şekilde işbirliği yapacağını bildirdi.

İsviçre Futbol Federasyonu (SFV) ise Xhaka'nın önümüzdeki milli takım kampında yer almayacağını duyurdu. Federasyon açıklamasında, "Bu karar, Xhaka ile SFV yönetimi arasında gerçekleştirilen ortak değerlendirme sonucunda alınmıştır." denildi.

33 yaşındaki futbolcunun 2022'nin ocak ve kasım aylarında Kovid-19 aşısı olduğuna ilişkin sertifika aldığı daha önce bildirilmişti.

Luzern Savcılığı, Xhaka'nın aynı yıl edindiği Kovid-19 aşı belgelerinin gerçeğe aykırı şekilde hazırlanmış olabileceği şüphesi üzerine soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan Xhaka'nın doktorunun da sahte sertifika hazırladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın kapsamında bulunduğu belirtilmişti.

Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de sürdüren Xhaka, İsviçre Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapıyor.