Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi YENİ Parti Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, ulusal ve uluslararası alanda birçok etkinliğe imza atan, Trabzon’un kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlayan Trabzon Sanatevi’nin bulunduğu binadan tahliye edilmek istenmesini Büyükşehir Meclisi’ne taşıdı. Zorlu, “Kamu yararına hizmet etmek sadece kamu kurumlarının görevi midir? 20 yılda 4 binden fazla etkinlik yapmak, kamu yararına bir hizmet değil midir?” diyerek bu soruna bir çözüm bulunmasını talep etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantıları, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde düzenlenen birleşimle başladı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın da katıldığı toplantıda, YENİ Parti Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç ve Murat Özçilingir gündem dışı söz alarak çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerini ifade etti.

ZORLU: “TRABZON SANATEVİ’NİN TAHLİYESİYLE İLGİLİ KAMUOYUNA DOĞRU BİLGİ VERİLMESİ GEREKİR”

Trabzon Sanatevi’nin bulunduğu binadan tahliye edilmek istenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Grup Başkanvekili Zorlu, Sanatevi’nin yılda 150, 20 yılda ise 4 binin üzerinde etkinlik yaptığına dikkat çekti.

“Bu kadar etkili bir oluşuma, bir anda 1 ay süre verilerek tahliye bildirimi yapılmasını anlayamıyoruz” diyen Zorlu, “Mart ayında Sanatevi ile ilgili bir komisyon kurulacağı söyleniyordu, ancak aniden tahliye yazısı yazılıyor. Tahliye yazısının ardından, önce Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi’ne verileceği söyleniyor, daha sonra Devlet Konservatuvarı’na verileceği ifade ediliyor. Hangisi doğru? Bir kamu binasının hangi amaçla kullanacağı konusunda bile karar veremeyen bir idarenin burada kamuoyunun bilmesini istemediği başka bir şey mi var? Kamu yararına hizmet etmek sadece kamu kurumlarının görevi midir? Kültür-sanat kamu yararına bir iş değil midir? 20 yılda 4 binden fazla etkinlik yapmak kamu yararına bir hizmet değil midir? Uluslararası sanatçıları Trabzon'da ağırlamak, kentin kültür hayatına katkı sağlamak kamu yararı değil midir? Kamu binasının sadece kamu yararı gerekçesi ile alınma savunmasının doğru olmadığını anlıyoruz. Ortahisar'daki Kanuni Parkı’nda Türk Talebe Birliği'ne, Ensar Vakfı'na, İmam Hatipliler Derneği'ne verilen binalar hangi kamu yararıyla verildi? Bu konuda bir cevap beklemek de bizim hakkımızdır” şeklinde konuştu.

“SANAT KONUSUNDA SİYASİ BİR TUTUM ALINAMAZ!”

Yaşanan sürecin kamuoyuna açıkça anlatılmasını isteyen Zorlu, “Sayın Valimiz, Trabzon Sanatevi için 20 yıl önce Valilik tarafında bir inisiyatif kullanıldığını ve bunun hukuksuz olduğunu söylüyor. Trabzon Sanatevi için yapılan protokole Valilik de imza attı. Kanunsuz ise Valilik buna nasıl imza attı? Ayrıca buradaki tahliye sürecine başlanmadan bina İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden geri alındı. Bunların açıkça kamuoyuna anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Hukuk deniyorsa hukuk şeffaf olması gerekiyor. Trabzon Sanatevi yıllardır farklı siyasi görüşlerin desteğini almıştır, siyasete dahil olmamıştır. Sanatevi’nin etkinliklerine İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu da sponsor olmuştur, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya da destek vermiştir. Sanat konusunda siyasi bir tutum alınamaz. Trabzon bu konularda çok hassastır ve birlikte hareket eder” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ ÜRÜNÜMÜZ FINDIĞA DEVLETİN SAHİP ÇIKMADIĞINI GÖRÜYORUZ”

Fındık üreticisinin mağduriyetini dile getiren Zorlu, “Milli ürünümüz fındığa devletin sahip çıkmadığını görüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi, Karadeniz halkını yarı yolda bırakmıştır. Çayda ÇAYKUR, fiyat dengesini sağlarken fındık ise tamamen yabancı tekel şirketin ve tüccarın insafına bırakılmış durumda. Fındıkta Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fiyatın taban fiyat olarak belirlenmesi gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, fiyat düzenleyici olarak işin içine girseydi fiyatlar 250 liranın altına düşmeyecektir. Bu konuda iktidar temsilcilerinden çalışma bekliyoruz” dedi.

Zorlu, son dönemde Rusya ve Ukrayna tarafından Karadeniz’de ve sahil şeridinde meydan gelen İHA ve İDA saldırı ile kazalarının, güvenlik tehdidi oluşturduğuna dikkat çekerek bu konuda bir önlem alınması uyarısında bulundu.

AKAÇ, TRABZON’A DEĞER KATAN YATIRIMLARA KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, Trabzon’da iki aylık dönemde önemli yatırımlarla ilgili çok ciddi adımların atıldığını belirterek, “Bu süreçte devlet bürokrasisinde ve yerel siyasette emeği geçen herkese kentimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu süreç, sağlıklı bir sona ulaşır” temennisinde bulundu.

“YEREL İDARELER ÜZERİNDEN ÜLKE SİYASETİNİN DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILMASININ SON BULMASINI UMUYORUZ”

Yeni dönemde yola YENİ Parti ile devam ettiklerini kaydeden Akaç, “Ülkemizde siyasi gerekçelerle önümüze getirilen engellere karşı yeni bir yapılanma içerisine girdik. Ne yazık ki ülkemiz hukuk aracılığıyla bazı siyasi süreçlere müdahil olunan, demokrasisinin aksatıldığı bir süreci geçiriyor, yerel idareler üzerinden ülke siyasetini dönüştürülmeye çalışılıyor. Umarım demokratik iradeye ket vurulan bu günler bir an önce son bulur. Ülke demokrasisini bundan sonra sağlıklı işleyecek bir altyapıyla, özellikle yerel idareler üzerinden ülke siyasetini dönüştürmeye çalışılan bir dönemin son bulmasını, halkın iradesinin ve beklentilerinin siyasi takım manevralarla önüne geçilmemesini umuyoruz” dedi.

ÖZÇİLİNGİR: “TAŞHAN’DAKİ ESNAFLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özçilingir, tarihi Taşhan’da faaliyette bulunan esnafların durumunu gündeme getirdi.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından esnaflara tebligat gönderildiğini ve yıl sonuna kadar dükkanların tahliye edilmesinin istendiğini hatırlatan Özçilingir, “Bu husus orada esnaflarımız tarafından kaygı ve üzüntüyle karşılandı. Tahliye işlemlerinin ardından Taşhan’ın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyemize devrinin söz konusu olacağı ifade ediliyor. Bu doğru mudur? Büyükşehir Belediyemizin böyle bir talebi var mıdır? Şayet yoksa oradaki esnaflarımızı korumak adına, işyerlerinin devamlılığını sağlamak adına üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmemiz gerekir” diye konuştu.