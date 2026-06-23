Türkiye'nin gizli devleri listelendi: Savunma sanayisinde ihracatı kim sırtladı?

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) 85 milyon 564 bin dolarlık dış satımıyla 243'üncü, HAVELSAN yazılım tabanlı çözümleri ve 78 milyon 9 bin dolarlık ihracatıyla 258'inci, BMC Otomotiv ise 58 milyon 807 bin dolarlık ihracatıyla genel sıralamada 290'ıncı basamakta yer aldı. Savunma ve havacılık firmalarının bu performansı, sektörün ana yüklenicilerden alt sistem üreticilerine kadar tüm halkalarıyla küresel pazarda büyüdüğünü ortaya koydu.