Türk savunma ve havacılık sektörü, elde ettiği ekonomik büyüme ve yüksek ihracat başarısıyla Türkiye sanayisinin lokomotifi olmayı sürdürüyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırması, savunma sanayisinin öncü firmalarının küresel pazardaki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye'nin gizli devleri listelendi: Savunma sanayisinde ihracatı kim sırtladı?
İSO 500 araştırmasına göre, Türk savunma ve havacılık şirketleri ihracat performanslarıyla Türkiye sanayisindeki yerini sağlamlaştırdı. Verileri açıklanan 11 savunma şirketi toplamda 6,7 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ARCA Savunma sektörün ihracat şampiyonu oldu.Kaynak: AA
Araştırma kapsamında listede yer alan ve ihracat verileri paylaşılan 11 savunma ve havacılık firmasının toplam dış satımı 6 milyar 773 milyon dolara ulaştı.
Sektörün toplam ihracat rakamının yaklaşık yarısını tek başına sırtlayan ARCA Savunma, 2 milyar 916 milyon 425 bin dolarlık dış satımıyla sektörel liderliğe ulaştı. Şirket, bu performansıyla İSO 500 genel ihracat sıralamasında da Türkiye 5'incisi olmayı başardı.
İSO 500 listesine 115 milyar 739 milyon liralık üretimden net satışla 12'nci sıradan giriş yapan ARCA, entegre tesislerinde geliştirdiği mühimmat ve silah sistemlerinin yüksek üretim kapasitesini dış pazarlara da yansıtmış oldu.
Savunma ve havacılık sektörünün diğer dev üreticileri de İSO 500 ihracat sıralamasının ilk 30 basamağında kendilerine yer buldu:
TUSAŞ: 1 milyar 33 milyon 727 bin dolarlık ihracatıyla genel listede 14'üncü sırada yer aldı. Şirket, üretimden net satışlarda ise 140 milyar 894 milyon lirayı aşarak sektörün en üst sırasındaki konumunu korudu.
Otokar: Kara araçları üreticisi, 891 milyon 558 bin dolarlık dış satımıyla genel sıralamada 17'nci oldu.
ROKETSAN: 733 milyon 536 bin dolarlık ihracat başarısıyla listenin 22'nci basamağına yerleşti.
ASELSAN: Elektronik ve savunma sistemleri devi, 492 milyon 75 bin dolarlık ihracat tutarı ile genel sıralamada 29'uncu oldu.
Listenin devamında yer alan alt sistem, motor, yazılım ve kara aracı üreticisi Türk firmaları da ihracatlarıyla ekonomiye önemli katkılar sundu.
Alp Havacılık 187 milyon 646 bin dolarla genel sıralamada 124'üncü olurken; Nurol Makina 171 milyon 776 bin dolarla 139'uncu, Samsun Yurt Savunma Sanayii ise 123 milyon 882 bin dolarla 192'nci sıradan listeye girdi.
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) 85 milyon 564 bin dolarlık dış satımıyla 243'üncü, HAVELSAN yazılım tabanlı çözümleri ve 78 milyon 9 bin dolarlık ihracatıyla 258'inci, BMC Otomotiv ise 58 milyon 807 bin dolarlık ihracatıyla genel sıralamada 290'ıncı basamakta yer aldı. Savunma ve havacılık firmalarının bu performansı, sektörün ana yüklenicilerden alt sistem üreticilerine kadar tüm halkalarıyla küresel pazarda büyüdüğünü ortaya koydu.