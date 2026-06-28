Şanlıurfa Suruç doğumlu Kimya Mühendisi Müfit Tarhan, çocukluk yıllarında pazarda su satarak başladığı iş hayatında, bugün Almanya'nın en büyük teknolojik tarım firmalarından birinin sahibi konumunda.
İki kez iflas ettikten sonra serveti buldu: 76 ülke bu Türk’ün peşinde
Urfa’da su satarak başlayan ticaret serüveni, Almanya’da 100 milyon euroluk dev bir imparatorluğa dönüştü. Turizmde zirvedeyken her şeyi bırakıp toprağa yatırım yapan Müfit Tarhan'ın filmleri aratmayan başarı hikayesi...Gülsüm Hülya Sundu
Sıfırdan kurduğu turizm acentesini bir dünya devine sattıktan sonra, sembolik bir bedelle, sadece 1 Mark'a aldığı fabrikayı 100 milyon euro piyasa değerine ulaştıran Tarhan’ın hikayesi, girişimcilik dersi niteliğinde. Turhan'ın hayat belgeseli Storybox YouTube hesabından paylaşıldı.
Eğitim hayatına devam edebilmek için Ankara'da bir dershanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve kurs ücretini bu şekilde karşılayan Tarhan, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nü dereceyle bitirdi.
Mühendislik kariyerine Almanya'da devam eden Tarhan, nükleer santrallerde çalıştıktan sonra sürpriz bir kararla turizm sektörüne adım attı.
Körfez Savaşı krizini fırsata çevirerek, Türkiye'ye giden 1 milyon Alman turistin yaklaşık 400 binini taşıyan dev bir tur operatörü haline geldi.
Şirketini İngiliz turizm devi First Choice'a satan Tarhan, asıl servetini ise tamamen farklı bir alanda, toprakta buldu.
Turizmden elde ettiği sermayeyle Türkiye'de virüssüz üzüm fidesi üretimine giren Tarhan, toprağı zenginleştirmek için Almanya'dan organik madde (humus) ithal etmeye başladı.
Bu süreçte Alman Ekonomi Bakanlığı ile yolları kesişen başarılı girişimci, devletin kömür işletmelerine ait ve özelleştirme kapsamında olan bir gübre fabrikasını sembolik bir rakamla, sadece 1 Alman Markı karşılığında devraldı.
Bugün Humintech adıyla faaliyet gösteren ve kendi sektöründe teknoloji lideri konumuna gelen fabrika, 200 yıllık Alman disiplinini Türk girişimciliği ile harmanladı.
Tarhan'ın "ölü toprağa hayat veren" humus bazlı toprak düzenleyicileri ve bakteri bazlı ürünleri, bugün Yemen'den Kosta Rika'ya kadar tam 76 ülkeye ihraç ediliyor. Çorak ve kumlu arazilerde bile yüzde 30-40 oranında verim artışı sağlayan bu nano teknolojik ürünler, dünyada tarımsal krizlerin yaşandığı pek çok bölgede kritik bir rol üstleniyor.
Zamanında 1 marka aldığı şirketin bugün 100 milyon euro piyasa değerine ulaştığını belirten 72 yaşındaki Tarhan, " İki kez battım ama üzülmedim çünkü biliyordum çıkacağımı. 200 yıl da yaşasam yine çalışırım, merak etme duygusu başarıyı getiriyor" diyerek genç girişimcilere ilham vermeye devam ediyor.