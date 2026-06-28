Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu

Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu

2026 Dünya Kupası J Grubu'nda Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin, üçte üç yaparak liderliğini perçinledi. Oyuna sonradan giren Lionel Messi, frikik golüyle iki tarihi rekora imza atarak gecenin yıldızı oldu.

Kaynak: Diğer
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Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nun son karşılaşmasında Arjantin, Ürdün'ü 3-1 yenerek grup aşamasını dokuz puanla lider tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Lionel Messi, frikikten kaydettiği golle hem turnuvadaki altıncı sayısını attı hem de Dünya Kupası tarihine geçen yeni rekorlara ulaştı.

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Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu - Resim: 2

Maçın ilk düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Arjantin, pas organizasyonlarıyla rakip savunmayı zorladı. Orta sahada Rodrigo De Paul ile Giovani Lo Celso'nun yönlendirdiği hücumlar, Ürdün'ü kendi ceza sahasına çekti.

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Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu - Resim: 3

Baskısını sürdüren son şampiyon, 18. dakikada Giovani Lo Celso'nun golüyle öne geçti. Skor üstünlüğünü yakalayan Arjantin, oyunun temposunu düşürmeden rakip kalede baskısını sürdürdü.

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Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu - Resim: 4

PENALTIDAN İKİNCİ GOL

31. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Lautaro Martínez, hata yapmayarak farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Ürdün kontra ataklarla etkili olmaya çalışsa da Arjantin savunması rakibine fırsat tanımadı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

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Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu - Resim: 5

ÜRDÜN UMUTLANDI

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Ürdün, daha agresif bir oyun sergiledi. Baskının karşılığını 55. dakikada alan Asya temsilcisinde Ehsan Haddad'ın hazırladığı pozisyonda Mousa Al-Tamari fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi.

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Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu - Resim: 6

Golün ardından tribünlerin de desteğini arkasına alan Ürdün, beraberlik için yüklenirken Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni oyuna müdahalede bulundu. 60. dakikada Lionel Messi, Thiago Almada ve Alexis Mac Allister sahaya sürüldü.

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Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu - Resim: 7

MESSI FİŞİ FRİKİKTEN ÇEKTİ

Oyuna girdikten kısa süre sonra kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lionel Messi, klas bir frikik golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.

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Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu - Resim: 8

MESSI TARİHE GEÇTİ

Ürdün karşısında attığı golle 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını altıya yükselten Messi, turnuvadaki etkileyici performansını sürdürdü.

Arjantinli yıldız ayrıca Dünya Kupaları kariyerindeki 19. golüne ulaşarak geliştirdiği gol rekorunu bir adım daha ileri taşıdı.

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Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu - Resim: 9

Deneyimli futbolcu bununla da yetinmedi ve Dünya Kupası tarihinde üst üste yedi maçta gol atan ilk oyuncu olarak yeni bir rekorun sahibi oldu.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Arjantin mücadeleyi 3-1 kazandı.

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Arjantin Ürdün engelini rahat geçti: Messi maça damga vurdu - Resim: 10

LİDER OLARAK TUR ATLADI

Cezayir ve Avusturya galibiyetlerinin ardından Ürdün engelini de kayıpsız geçen Arjantin, J Grubu'nu dokuz puanla zirvede tamamladı. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, son 32 turuna lider olarak yükselmeyi başardı.

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