Tarım arazilerinin korunması amacıyla hayata geçirilen hobi bahçesi yasağı, gayrimenkul piyasasında öngörülmeyen bir etki oluşturdu.
Hobi bahçeleri yasağı sonrası yeni kriz: Satış ve devir yasaklanıyor mu?
Tarım arazilerini korumak için getirilen hobi bahçesi yasağı, piyasada beklenmedik bir fiyat dalgası yarattı. Mevcut alanlar adeta “altın değerine” ulaştı. Uzmanlar “Mevcut hobi bahçelerinde rant piyasası oluştu, bu tür fırsatçıların satış ve devirlerine sınırlama getirilmeli” önerisinde bulunuyor.Züleyha Öncü
Yeni düzenlemelerle birlikte tarım arazilerinin bölünerek hobi bahçesine dönüştürülmesi ve bu alanlara yapı inşa edilmesi yasaklanırken, mevcut hobi bahçeleri piyasada hızla değer kazandı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Yasak kararıyla birlikte yeni arzın tamamen durması, hâlihazırda bulunan hobi bahçeli taşınmazlara olan talebi artırdı.
Özellikle doğayla iç içe yaşam isteğinin sürmesi, sınırlı sayıdaki mevcut alanların fiyatlarının kısa sürede ikiye hatta üçe katlanmasına neden oldu.
Derme Çatma Yapılar Lüks Konut Fiyatına Ulaştı
Piyasadaki arz sıkıntısı, hobi bahçelerini adeta nadir bulunan bir yatırım aracına dönüştürdü. Emlak ilanlarında, herhangi bir ek yatırım yapılmamış basit yapıların bile lüks villa fiyatlarıyla satışa sunulduğu görülüyor.
Bu durum, hem tarım arazilerini koruma amacını gölgede bırakıyor hem de vatandaşların bütçesini zorlayan bir tablo ortaya çıkarıyor.
Uzmanlar, oluşan fiyat artışlarının büyük ölçüde suni olduğuna dikkat çekerken, piyasada fırsatçılığın ön plana çıktığını vurguluyor.
'Satış ve Devir İşlemleri Sınırlandırılmalı'
Piyasadaki bu hızlı yükselişin ardından sektör temsilcilerinden dikkat çeken bir öneri geldi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, mevcut hobi bahçelerinde oluşan rantın önüne geçilmesi için satış ve devir işlemlerine sınırlama getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Akçam, hobi bahçelerinin ticari bir al-sat aracına dönüşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, bu tür düzenlemelerin hayata geçirilmesi durumunda spekülatif hareketlerin kısa sürede ortadan kalkabileceğini dile getirdi.
Sektör temsilcileri, ilgili kurumların bu konuda atacağı olası yeni adımların piyasadaki dengeleri belirleyeceğine dikkat çekerken, aksi durumda fiyatlardaki suni artışın daha da büyüyebileceği uyarısında bulunuyor.