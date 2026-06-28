Hobi bahçeleri yasağı sonrası yeni kriz: Satış ve devir yasaklanıyor mu?

'Satış ve Devir İşlemleri Sınırlandırılmalı'

Piyasadaki bu hızlı yükselişin ardından sektör temsilcilerinden dikkat çeken bir öneri geldi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, mevcut hobi bahçelerinde oluşan rantın önüne geçilmesi için satış ve devir işlemlerine sınırlama getirilmesi gerektiğini ifade etti.