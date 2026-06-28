Türkiye bu sıra dışı kazayı ve ihbarı konuşuyor: Boğaz'ın sularında ‘Işıklı’ bir iz bıraktı

Görüntülerin devamında cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan kişinin, Rumeli Kavağı girişinde otomobilin denize düştüğünü ihbar ettiği sırada, görevlinin 'Nereye uçtu' sorusu üzerine önce 'Manzaraya karşı' ardından da Rumeli Kavağı girişindeki deniz kenarını işaret ederek, "Adamın battığı nokta çok güzel, baksana tam köprü manzarasına karşı" dediği cümleleri de duyuluyor. Haritadan kontrol ederek görevlilere adresi tarif eden kişinin, görüşme sonunda otomobilin tamamen battığını söylediği anlar da görüntülerde görülüyor.