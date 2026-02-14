Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde gıda arzının karşılanması ve fiyat istikrarının korunması amacıyla kapsamlı önlemleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, temel gıda maddelerinin uygun fiyatlarla ve kolay erişilebilir şekilde sunulması için sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptığını ve indirim kampanyaları konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayında gıda arz ve talebinin uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir olmasına yönelik olarak kapsamlı çalışmalar yürütmüş, gıda toptan ve perakende sektörlerinin yöneticileriyle görüşmüş ve indirim kampanyaları yapmaları konusunda mutabık kalınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede gıda toptancı firmaları, yerel market yetkilileri, zincir marketlerin üst düzey yöneticileri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek kuruluşlarıyla yoğun görüşmeler gerçekleştirildiği belirtilerek, özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fiyat istikrarının sağlanması, indirim ve kampanyaların genişletilmesi, arzın kesintisiz devam etmesi ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakata varıldığı ifade edildi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI DENETİMLERİ SÜRECEK

Açıklamada, gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişimi kolaylaştıracak adımların atıldığı vurgulandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sürekli yapılan ve devam etmekte olan Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordineli iş birliği içindeki yoğun denetimleri Ramazan ayı boyunca daha sıkı şekilde devam edecek, piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

VATANDAŞLARA ŞİKAYET HATTI HATIRLATILDI

Ayrıca vatandaşların aşırı fiyat artışları ve haksız ticari uygulamalarla karşılaştıklarında başvurabilecekleri kanallar hatırlatıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret İl Müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.