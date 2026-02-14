Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
Ebru Gündeş ve Assala'dan iki dilli unutulmaz düet

Ebru Gündeş ve Assala'dan iki dilli unutulmaz düet

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da sahneye çıktı. Arap dünyasının yıldız isimlerinden Assala Nasri ile özel bir etkinlikte bir araya gelen Gündeş, ‘Gönlümün Efendisi’ şarkısını seslendirdi.

Tuğçe Nur Acar
Ebru Gündeş ve Assala'dan iki dilli unutulmaz düet

Arabesk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Suudi Arabistan’da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

Ebru Gündeş ve Assala'dan iki dilli unutulmaz düet

Suriyeli şarkıcı Assala Nasri ile aynı sahneyi paylaşan Gündeş’in 1 saatlik performans için aldığı ücret dudak uçuklattı.

Ebru Gündeş ve Assala'dan iki dilli unutulmaz düet

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen özel bir etkinlikte aynı sahneyi paylaşan iki ünlü sanatçı, Ebru Gündeş’in sevilen şarkısı “Gönlümün Efendisi”ni Türkçe ve Arapça olarak seslendirdi.

Ebru Gündeş ve Assala'dan iki dilli unutulmaz düet

Müzik tutkunlarının yoğun katılım gösterdiği gecede, sahnedeki düet performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Ebru Gündeş ve Assala'dan iki dilli unutulmaz düet

Eserin iki farklı dilde seslendirilmesi, Türk ve Arap müzik kültürleri arasında kurulan sanatsal köprünün güçlü bir yansıması olarak yorumlandı.

Ebru Gündeş ve Assala'dan iki dilli unutulmaz düet

Geceye ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş etkileşim alırken, izleyiciler performansı hafızalara kazınan anlar arasında gösterdi.

Ebru Gündeş ve Assala'dan iki dilli unutulmaz düet

Ebru Gündeş ve Assala Nasri’nin aynı sahneyi paylaşması, her iki ülkenin müzik çevrelerinde de öne çıkan buluşmalardan biri olarak değerlendirildi.

Ebru Gündeş ve Assala'dan iki dilli unutulmaz düet

Öte yandan, Ebru Gündeş'in konser için 1 saatlik sahne performansı karşılığında 20 milyon TL aldığı iddia edildi. Bu rakamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeniçağ Gazetesi
