Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19, memur emeklilerine ise yüzde 18,60 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşında yaşanan yüzde 18,48'lik artışın ardından rakam 20 bin TL’ye kadar geldi.
SGK uzmanı Murat Bal’dan emeklilere kritik promosyon uyarısı: Talep etmezseniz…
Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, emeklilere promosyon uyarısında bulunarak, hak kaybı yaşanmaması için promosyon güncellemesini talep edilmeden otomatik güncellenemeyeceğini açıkladı.Derleyen: Süleyman Çay
Bankalar da promosyon yarışı ise hızlandı. İktidarın maaş zammından umduğunu bulamayan emekliler Şubat ayında güncellenen rakamlara gözünü çevirdi. SGK uzmanı Murat Bal ise promosyonlara dair CNN Türk yayınında çarpıcı açıklamalara imza attı.
Murat Bal, "Özel sektörde en yüksek promosyon veren banka Şubat ayı itibarıyla 32 bin TL ödeme yapıyor" diyerek rekor rakamı verdi.
Kamu bankalarındaki duruma da değinen Murat Bal, buradaki güncellemelerin önemine vurgu yaptı:
"Kamu bankalarında şu an 8 ile 12 bin TL arasında emekli promosyonu var. Ancak asıl rekabetin kamu bankalarındaki artışlarla başlayacağını düşünüyorum."
Bankalar promosyonların yanı sıra faizsiz kredi, "hoş geldin" faizi ve ücretsiz havale gibi ek imkanlar da sunuyor. Ancak Murat Bal, emeklilerin hak kaybı yaşamaması için önemli bir detayın altını çizdi:
"Ben promosyonumu güncellemek istiyorum dediğinizde bankanızın ödemeyi güncellemesi gerekiyor. Ancak bunu talep etmezseniz, bankanız bu güncellemeyi kendiliğinden yapmaz."
Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?
Promosyon ödemesinden yararlanmak için emeklilerin maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. İşlemler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.