Ramazan ayı gelmeden fiyatlara artış geldi. Ülke genelinde gıda ve fahiş fiyat denetimlerine karşı iki bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlı ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonlu eş zamanlı denetim gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmek için un ve unlu mamüller, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdaların ekiplerce daha sık denetleneceğinin altını çizdi.

Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmelerin, eş zamanlı kontrol edileceğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri denetlenecek. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek. Kurallara uymayan işletmelere, gerekli cezalar uygulanacak. Ramazan ayı öncesi ve süresince, sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

'FAHİŞ FİYATA KARŞI SAHADAYIZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Bakanlık olarak söz konusu ayda, talebi artan başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarında fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını söyledi. Bakan Bolat bu kapsamda denetimlerin 81 ilde il ticaret müdürlükleri aracılığıyla aralıksız yürütüldüğünün altını çizdi.

Denetimlerin marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsadığının altını çizen Bolat şu şekilde devam etti:

"Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde, gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ramazan ayı öncesinde ve süresince, haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara, tüketiciyi yanıltan her türlü girişime, kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın, ramazan ayının manevi iklimine yakışır şekilde huzurla alışveriş yapabildiği, adil, şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir."