İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; İstanbul Halk Ekmek (İHE), 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını bitirdi.

Ramazan pidesi satışı, bu yıl da tüm İHE büfelerinde sürecek.

PİYASANIN ÇOK ALTINDA SUNULACAK

Ramazan pideleri, İstanbul’un 39 ilçesinde hizmet veren 698 Halk Ekmek büfesi aracılığıyla günlük olarak satışta olacak.

Piyasada 350 gramlık Ramazan pidelerinin 35–45 TL aralığında satışa sunulurken, İHE, aynı gramajdaki susamlı pidede fiyatı 22,5 TL olarak açıklaması dikkat çekti.

Pide fiyatı piyasa ortalamasının çok altında bir bedelle İstanbullulara sunulmuş olacak.