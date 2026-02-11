Ramazan ayı yaklaşırken temel gıda ürünlerine peş peşe gelen fiyat artışları vatandaşın bütçesini zorluyor. Süt, kırmızı et ve tavukta son bir yılda yaşanan yükseliş yüzde 40’ların üzerine çıkarken, üreticiler de artan maliyetlerden dert yanıyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tüketici, temel gıda kalemlerinde dikkat çeken fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı. Yeni yılın ardından gelen zam dalgası, özellikle süt ve et ürünlerinde fiyatları tarihi seviyelere taşıdı.

SÜT FİYATLARINDA FAHİŞ ARTIŞ

Temel tüketim ürünlerinden biri olan süt, artık birçok kişi için pahalı bir ihtiyaç haline geldi. En uygun markalarda 1 litrelik süt fiyatı 50 TL sınırına dayandı. Bir markada Şubat 2025’te 56.50 TL olan günlük süt fiyatı, Şubat 2026’da yüzde 41.5 artarak 79.95 TL’ye çıktı. Sadece ocak ayında ise bir litre süt yüzde 19.4 zamlanarak 46 TL’ye yükseldi.

ET VE TAVUKTA ARTIŞ YÜZDE 50’Yİ GEÇTİ

Kırmızı ette son bir yıldaki zam oranı kuşbaşı et fiyatında yüzde 56’ya ulaştı. Sözcü’nün haberine göre geçen yıl 639 TL olan dana but fiyatı bu yıl 1000 TL’yi aştı. Tavuk etinde de tablo benzer. Şubat 2025’te 99 TL olan tavuk baget, bir yıl içinde yüzde 51 artarak 150 TL’ye çıktı. Yaşanan olağanüstü fiyat yükselişi sonrası Ticaret Bakanlığı tavuk etine ihracat yasağı uyguladı.

ÜRETİCİLERİN KÂR MARJI DARALIYOR

Piyasadaki yüksek fiyatlara rağmen süt üreticileri de memnun değil. Ulusal Süt Konseyi’nin 22 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere belirlediği çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 22.22 TL oldu. Ancak Aralık 2025’te açıklanan üretim maliyeti litre başına 19.08 TL olarak hesaplandı. Bu tablo, üreticinin kâr marjının oldukça sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.