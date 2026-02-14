Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke

Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, Avrupa deprem haritalarını analiz ederek sarsıntı riski en düşük ülkeleri açıkladı. İskandinav ülkeleri öne çıkarken; Türkiye’de Karadeniz kıyıları, Mardin, Batman, Siirt ve Alanya daha güvenli bölgeler arasında gösterildi.

Tuğçe Nur Acar Tuğçe Nur Acar
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 1

Aktif deprem fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’de deprem bir kader değil kesin sonuç. Deprem politikaları nedeniyle 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaşımız can verdi.

1 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 2

Depremden kaçmak isteyenler için uzman isim o bölgeleri işaret etti. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak isteyenler için liste hazırladı. Avrupa’da sarsıntının neredeyse hiç olmadığı ülkelerin başında İskandinav ülkeleri yer oldu.

2 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 3

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır" diyerek sıraladı. İşte o liste:

Finlandiya

3 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 4

İsveç

4 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 5

Norveç

5 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 6

Danimarka

6 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 7

İrlanda

7 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 8

Hollanda

8 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 9

Belçika

9 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 10

Litvanya

10 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 11

Letonya

11 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 12

Estonya

12 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 13

Almanya

13 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 14

Beyaz Rusya

Polonya

Ukrayna

14 15
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke - Resim: 15

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’de kalanlar için de görece güvenli bölgeleri paylaştı. Ercan, "Türkiye’de kalacaksanız tüm Karadeniz kıyı kuşağı, Mardin, Batman, Siirt, Alanya." dedi.

15 15
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro