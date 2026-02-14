Aktif deprem fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’de deprem bir kader değil kesin sonuç. Deprem politikaları nedeniyle 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaşımız can verdi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı: Avrupa’da deprem olmayan 10 ülke
Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, Avrupa deprem haritalarını analiz ederek sarsıntı riski en düşük ülkeleri açıkladı. İskandinav ülkeleri öne çıkarken; Türkiye’de Karadeniz kıyıları, Mardin, Batman, Siirt ve Alanya daha güvenli bölgeler arasında gösterildi.Tuğçe Nur Acar
Depremden kaçmak isteyenler için uzman isim o bölgeleri işaret etti. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak isteyenler için liste hazırladı. Avrupa’da sarsıntının neredeyse hiç olmadığı ülkelerin başında İskandinav ülkeleri yer oldu.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır" diyerek sıraladı. İşte o liste:
Finlandiya
İsveç
Norveç
Danimarka
İrlanda
Hollanda
Belçika
Litvanya
Letonya
Estonya
Almanya
Beyaz Rusya
Polonya
Ukrayna
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’de kalanlar için de görece güvenli bölgeleri paylaştı. Ercan, "Türkiye’de kalacaksanız tüm Karadeniz kıyı kuşağı, Mardin, Batman, Siirt, Alanya." dedi.