Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Primleri de devlet ödeyecek

Asgari Ücretin Dörtte biri Oranında Destek

Teklifte yalnızca emeklilik değil, çocuklu annelere yönelik yeni sosyal destekler de yer alıyor. Buna göre, Türk vatandaşı olan annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için aylık net asgari ücretin dörtte biri tutarında destek ödemesi yapılması planlanıyor. Bu düzenleme “annelik desteği” başlığı altında ele alındı.