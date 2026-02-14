Yeniçağ Gazetesi
14 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Primleri de devlet ödeyecek

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Primleri de devlet ödeyecek

Ev kadınlarına emeklilik yolu açılmasına yönelik tartışmalar sürerken, konuya ilişkin dikkat çeken bir adım atıldı. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, ev kadınlarının sosyal güvenlik kapsamına alınması ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması yönünde bir teklif sundu.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Primleri de devlet ödeyecek - Resim: 1

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan “ev kadınlarına emeklilik” hakkı verilmesi konusu, bu teklifle birlikte Meclis gündemine taşındı. Şanlıtürk’ün hazırladığı düzenlemede, kadınların hem aile içindeki emeğinin hem de toplumsal rolünün ekonomik güvence altına alınması hedefleniyor.

1 6
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Primleri de devlet ödeyecek - Resim: 2

Kadının Sosyal ve Ekonomik Açıdan Desteklenmesi Planlanıyor

Teklifin gerekçesinde, ailenin güçlenmesinin temel şartının kadınların sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi olduğu vurgulandı. Ev kadınlarının sigorta sistemi dışında kalmasının uzun vadede sosyal riskler doğurduğuna dikkat çekilerek, devlet destekli bir emeklilik modeli önerildi.

2 6
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Primleri de devlet ödeyecek - Resim: 3

Asgari Ücretin Dörtte biri Oranında Destek

Teklifte yalnızca emeklilik değil, çocuklu annelere yönelik yeni sosyal destekler de yer alıyor. Buna göre, Türk vatandaşı olan annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için aylık net asgari ücretin dörtte biri tutarında destek ödemesi yapılması planlanıyor. Bu düzenleme “annelik desteği” başlığı altında ele alındı.

3 6
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Primleri de devlet ödeyecek - Resim: 4

Çocuk Bakımevi Zorunluluğu Geliyor

Düzenlemede çalışma hayatına ilişkin önemli bir başlık da bulunuyor. 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi kurulması zorunlu hale getirilecek. Bu iş yerlerinde çalışan ebeveynlerin çocukları, bakımevlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

4 6
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Primleri de devlet ödeyecek - Resim: 5

Bakımevi bulunan iş yerlerinde çocuk başına düşen masrafın yarısının devlet tarafından karşılanması, bakımevi bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlerin ebeveynlere çocuk bakım desteği sağlaması öngörülüyor.

5 6
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Primleri de devlet ödeyecek - Resim: 6

Sosyal Güvenlikte Yeni Model Tartışması

Teklif, ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi, annelere düzenli destek sağlanması ve çocuk bakım yükünün paylaşılması açısından kapsamlı bir sosyal politika düzenlemesi olarak değerlendiriliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde milyonlarca ev kadını için emeklilik yolu ilk kez devlet güvencesiyle açılmış olacak.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro