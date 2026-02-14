Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan “ev kadınlarına emeklilik” hakkı verilmesi konusu, bu teklifle birlikte Meclis gündemine taşındı. Şanlıtürk’ün hazırladığı düzenlemede, kadınların hem aile içindeki emeğinin hem de toplumsal rolünün ekonomik güvence altına alınması hedefleniyor.
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi: Primleri de devlet ödeyecek
Ev kadınlarına emeklilik yolu açılmasına yönelik tartışmalar sürerken, konuya ilişkin dikkat çeken bir adım atıldı. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, ev kadınlarının sosyal güvenlik kapsamına alınması ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması yönünde bir teklif sundu.
Kadının Sosyal ve Ekonomik Açıdan Desteklenmesi Planlanıyor
Teklifin gerekçesinde, ailenin güçlenmesinin temel şartının kadınların sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi olduğu vurgulandı. Ev kadınlarının sigorta sistemi dışında kalmasının uzun vadede sosyal riskler doğurduğuna dikkat çekilerek, devlet destekli bir emeklilik modeli önerildi.
Asgari Ücretin Dörtte biri Oranında Destek
Teklifte yalnızca emeklilik değil, çocuklu annelere yönelik yeni sosyal destekler de yer alıyor. Buna göre, Türk vatandaşı olan annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için aylık net asgari ücretin dörtte biri tutarında destek ödemesi yapılması planlanıyor. Bu düzenleme “annelik desteği” başlığı altında ele alındı.
Çocuk Bakımevi Zorunluluğu Geliyor
Düzenlemede çalışma hayatına ilişkin önemli bir başlık da bulunuyor. 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi kurulması zorunlu hale getirilecek. Bu iş yerlerinde çalışan ebeveynlerin çocukları, bakımevlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
Bakımevi bulunan iş yerlerinde çocuk başına düşen masrafın yarısının devlet tarafından karşılanması, bakımevi bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlerin ebeveynlere çocuk bakım desteği sağlaması öngörülüyor.
Sosyal Güvenlikte Yeni Model Tartışması
Teklif, ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi, annelere düzenli destek sağlanması ve çocuk bakım yükünün paylaşılması açısından kapsamlı bir sosyal politika düzenlemesi olarak değerlendiriliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde milyonlarca ev kadını için emeklilik yolu ilk kez devlet güvencesiyle açılmış olacak.