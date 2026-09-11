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Kaynak: Haber Merkezi

Zincir marketlerde çalışan emekçilerin yaşadığı ağır çalışma koşulları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde. Çalışanlara uygulanan oturma yasağından, fazla mesai ve ağır iş yüküne kadar birçok sorun Meclis'e taşındı.

'BAKANLIK DENETLEMİYOR MU?'

CHP'li Deniz Demir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Zincir marketlerde kasa çalışanlarının uzun süre ayakta çalışmaya zorlandığını belirten Deniz Demir, bu uygulamanın çalışan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı. Uygulamanın keyfi olduğunu vurgulayan Demir, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bir çalışanın işini aksatmadan görevini yerine getirebilmesi mümkünken, neden saatlerce ayakta durmaya zorlandığını sorgulamak zorundayız. Çalışanın sağlığı ve insan onuruna uygun çalışma koşulları, marketin satış politikasından daha önemsiz değildir. Bu insan onuruna aykırı, çalışana dinlenme hakkı bile tanımayan sistemi Bakanlık denetlemiyor mu?"

'CİDDİ İHLALLER VAR'

Çalışanların yalnızca kasa göreviyle sınırlı kalmadığını; aynı anda raf düzenleme, ürün taşıma, depo, temizlik gibi birçok farklı işi yapmak zorunda bırakıldığını belirten Demir, şunları söyledi:

Bir şubenin ihtiyacı olan personelin çalıştırılmayarak tüm iş yükünün mevcut çalışanların üzerine yıkılması kabul edilemez. Çalışanların kasa, raf, depo ve temizlik gibi birden fazla işi yapmaya zorlanmasına rağmen, fazla mesai ücretlerinin ya hiç ödenmediği ya da eksik ödendiği yönünde ciddi ihlaller bulunmaktadır.

'KAPSAMLI DENETİM VAR MI?'

Demir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

· Türkiye genelindeki zincir marketlerde çalışanların kasada oturmasının yasaklanmasına ilişkin Bakanlığa ulaşan şikayetler var mıdır? Oturmayı ve ara molaları engelleyen durumlara karşı bir mevzuat bulunmakta mıdır?

· Uzun süre ayakta çalışmanın iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirmesi yapılmış mıdır? Dinlenme sürelerinin fiilen kullandırılıp kullandırılmadığı denetlenmekte midir?

· İşçilerin fazla mesai ücretlerinin kontrolü yapılmakta mıdır? Son beş yılda zincir marketlere yönelik denetim sayısı kaçtır ve kaç ihlal tespit edilmiştir?

· Çalışanların birden fazla işi yapmak zorunda bırakılmasının yarattığı İSG risklerine ilişkin Bakanlığın bir değerlendirmesi var mıdır?

· Personel yetersizliği iddialarına karşı sektörel bir inceleme veya kapsamlı denetim yapılması planlanmakta mıdır?