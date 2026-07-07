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Törene Göktay'ın ailesinin yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda oyuncu, meslektaşı ve seveni katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende en dikkat çeken açıklama ise oğlu Ömer Göktay'dan geldi.

Babasının en büyük arzusunu paylaşan Ömer Göktay, "Babamın gözü arkada kalmadı. En büyük vasiyeti bizi tiyatro sahnesinde görmekti. Biz de onun bu isteğini yerine getirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Göktay, usta oyuncunun bir dönem huzurevinde kalmasının aile içinde sorun yaşandığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Göktay, "Böyle bir durum hiçbir zaman olmadı. Zaten küçük bir aileydik. Annemizin vefatının ardından sadece babam, kız kardeşim ve ben kaldık" diyerek iddiaları bir kez daha yalanladı.

Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren Zihni Göktay, sanat yaşamı boyunca özellikle "Lüküs Hayat" operetindeki unutulmaz performansıyla izleyicilerin gönlünde özel bir yer edinmişti.