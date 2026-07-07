Usta sanatçı Zihni Göktay'a veda: Son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Göktay babasının veda töreninde kendisine yazmış olduğu bir mektubu okudu:

"Ben babam gibi güzel konuşamadığım için onun bana bu mesleğe adım attığımda yazdığı yazıyı okuyacağım. Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, sanatına olan aşkını ve ailesine olan bağlılığını göreceksiniz hem de kendi ağzından dinlemiş olacaksınız. "Bana da kırk yıl önce babacığım destek olmuştu bu bin bir zorluklarına rağmen seçmekten asla pişman olmadığım bu güzel sanatta ilk adımı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana yolun açık olsun diyorum güzel kızım. Amacın daima zirve olsun, en iyisini olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece, dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerek. Şimdilerde Zihni Göktay'ın kızı Zeynep diyorlar. İleride Zeynep Göktay'ın babası desinler bana."