Usta sanatçı Zihni Göktay, tedavi gördüğü hastanede 81yaşında hayatını kaybetti. "Lüküs Hayat" müzikalindeki efsanevi Rıza rolüyle nesiller boyu hafızalara kazınan usta sanatçı, vefatıyla tüm Türkiye’yi yasa boğdu.
Usta sanatçı Zihni Göktay'a veda: Son yolculuğuna uğurlandı
Türk tiyatrosunun ve sinemasının ulu çınarlarından biri olan Zihni Göktay hayranlarının ve sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Kaynak: Haber Merkezi
GÖZYAŞLARI VE ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Usta tiyatrocu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende usta oyuncunun taziyelerini oğlu kabul ederken, sanat camiasından çok sayıda isim ve sevenleri aileye destek olmak için salonda hazır bulundu.
Törene Suna Keskin, Meltem Cumbul, Hazım Körmükçü, Ayşe Kökçü, Şevket Çoruh ve Zafer Algöz gibi ünlü isimler katıldı.
OĞLU VE KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Usta oyuncunun oğlu Ömer ve kızı Zeynep anma töreninde gözyaşlarına boğuldu.
Zeynep Göktay babasının veda töreninde kendisine yazmış olduğu bir mektubu okudu:
"Ben babam gibi güzel konuşamadığım için onun bana bu mesleğe adım attığımda yazdığı yazıyı okuyacağım. Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, sanatına olan aşkını ve ailesine olan bağlılığını göreceksiniz hem de kendi ağzından dinlemiş olacaksınız. "Bana da kırk yıl önce babacığım destek olmuştu bu bin bir zorluklarına rağmen seçmekten asla pişman olmadığım bu güzel sanatta ilk adımı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana yolun açık olsun diyorum güzel kızım. Amacın daima zirve olsun, en iyisini olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece, dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerek. Şimdilerde Zihni Göktay'ın kızı Zeynep diyorlar. İleride Zeynep Göktay'ın babası desinler bana."
KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Göktay'ın naaşı, öğle namazına müteakip, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ünlü oyuncunun ölümünün ardından kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Babasının son günlerine ve tiyatro aşkına dair yürek burkan detayları paylaşan Dilbaz, şu ifadeleri kullandı:
"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."
Sayısız başarılı proje sığdıran ve sanat dünyasının en saygın isimleri arasında yer alan duayen oyuncu için bugün anma töreni gerçekleştirildi.
Usta sanatçının birçok dostu ve meslektaşı, veda töreninde yalnız bırakmadı.
TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ
Acı haberin ardından sevenleri yasa boğulurken, taziye mesajları peş peşe geldi.
HÜLYA KOÇYİĞİT
"Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi, kıymetli meslektaşım Zihni Göktay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat hayatı boyunca sahneye kattığı emek, seyircisine duyduğu saygı ve unutulmaz performanslarıyla nesiller boyu hatırlanacak çok değerli bir isimdi. Türk tiyatrosunun gülen yüzlerinden, sanat dünyamızın nadide değerlerinden birini kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. O zarafeti, nezaketi ve sanatına olan tutkusu ile daima sevgi ve saygıyla kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
GÜL SUNAL
"Canım Zihni Göktay. Muhteşem oyuncu. Tuluat ustası. Vefalı dost. Sana her oyunda çok güldük. Kahkahalarımıza paha biçilemez. Huzurla uyu hep anılacaksın."
EMEL SAYIN
"Sevgili Zihni Göktay'ın vefâtını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk tiyatrosuna ve sanat dünyamıza bıraktığı değerli izler daimâ yaşayacak. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiâmıza başsağlığı diliyorum."
HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ
4 yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybetmesinin ardından derin bir üzüntü yaşayan usta tiyatrocu, evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte zor günler geçirmişti. Bu sıkıntılı sürecin ardından usta sanatçı İstanbul Maltepe'deki bir huzurevine yerleştiği ortaya çıkmıştı.
ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?
17 Mayıs 1946 doğumlu olan Zihni Göktay, Türk tiyatro, sinema ve dizi tarihinin en önemli oyuncularından biri.
Profesyonel oyunculuk hayatına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde adım attı ve 1973 yılına kadar burada çalıştı.
1973 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yıl boyunca görev aldı. Burada tam 72 oyunda rol aldı.