Yeniçağ Gazetesi
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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri

Son iki sezonun performansı, gol katkısı, istikrar ve büyük maç performansları dikkate alınarak hazırlanan sıralamada dünya futbolunun en önemli golcüleri yer aldı. Süper Lig’den Victor Osimhen de listeye girmeyi başardı.

Kaynak: Diğer
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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri - Resim: 1

2026 sezonunda kulüp ve milli takım performansları, gol katkısı, istikrar, büyük maç etkisi ve Dünya Kupası performansları dikkate alınarak dünyanın en iyi santrforları sıralandı. Zirvede beklenen isim yer alırken, Süper Lig’den Victor Osimhen de listeye girmeyi başardı. İşte yapay zekaya göre 2026’nın en iyi 10 forveti…

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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri - Resim: 2

10. Benjamin Šeško
Henüz genç yaşına rağmen fizik gücü ve bitiriciliğiyle geleceğin en önemli golcüleri arasında gösteriliyor.

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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri - Resim: 3

9. Viktor Gyökeres
Son iki sezonda gösterdiği çıkışla Avrupa’nın en formda santrforlarından biri olmayı başardı.

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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri - Resim: 4

8. Robert Lewandowski
Tecrübesi ve gol sezgisiyle Polonyalı yıldız, ilk 10’daki yerini korudu.

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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri - Resim: 5

7. Alexander Isak
İsveçli golcü, Premier Lig’deki etkili performansıyla listenin üst sıralarında yer aldı.

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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri - Resim: 6

6. Julián Alvarez
Atletico Madrid’in Arjantinli yıldızı, hem gol hem asist katkısıyla dikkat çekti.

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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri - Resim: 7

5. Lautaro Martinez
Arjantinli forvet, Inter’deki istikrarlı performansı ve liderliğiyle üst sıralarda yer aldı.

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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri - Resim: 8

4. Victor Osimhen
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı, gösterdiği performansla dünyanın en iyi santrforları arasına girmeyi başardı.

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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri - Resim: 9

3. Harry Kane
Bayern Münih forması giyen İngiliz golcü, oyun kurucu kimliği ve golcülüğüyle ilk üçte yer aldı.

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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri - Resim: 10

2. Kylian Mbappe
Real Madrid’in yıldızı, hızı, skor katkısı ve büyük maç performansıyla ikinci sırada kendine yer buldu.

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Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri - Resim: 11

1. Erling Haaland
Manchester City’nin Norveçli golcüsü, bitiriciliği ve gol istikrarıyla listenin zirvesinde yer aldı.

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