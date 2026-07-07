Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri

2026 sezonunda kulüp ve milli takım performansları, gol katkısı, istikrar, büyük maç etkisi ve Dünya Kupası performansları dikkate alınarak dünyanın en iyi santrforları sıralandı. Zirvede beklenen isim yer alırken, Süper Lig’den Victor Osimhen de listeye girmeyi başardı. İşte yapay zekaya göre 2026’nın en iyi 10 forveti…