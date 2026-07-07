2026 sezonunda kulüp ve milli takım performansları, gol katkısı, istikrar, büyük maç etkisi ve Dünya Kupası performansları dikkate alınarak dünyanın en iyi santrforları sıralandı. Zirvede beklenen isim yer alırken, Süper Lig’den Victor Osimhen de listeye girmeyi başardı. İşte yapay zekaya göre 2026’nın en iyi 10 forveti…
Yapay zekaya göre dünyanın en iyi 10 forveti belli oldu: İşte Victor Osimhen’in yeri
Son iki sezonun performansı, gol katkısı, istikrar ve büyük maç performansları dikkate alınarak hazırlanan sıralamada dünya futbolunun en önemli golcüleri yer aldı. Süper Lig’den Victor Osimhen de listeye girmeyi başardı.Kaynak: Diğer
10. Benjamin Šeško
Henüz genç yaşına rağmen fizik gücü ve bitiriciliğiyle geleceğin en önemli golcüleri arasında gösteriliyor.
9. Viktor Gyökeres
Son iki sezonda gösterdiği çıkışla Avrupa’nın en formda santrforlarından biri olmayı başardı.
8. Robert Lewandowski
Tecrübesi ve gol sezgisiyle Polonyalı yıldız, ilk 10’daki yerini korudu.
7. Alexander Isak
İsveçli golcü, Premier Lig’deki etkili performansıyla listenin üst sıralarında yer aldı.
6. Julián Alvarez
Atletico Madrid’in Arjantinli yıldızı, hem gol hem asist katkısıyla dikkat çekti.
5. Lautaro Martinez
Arjantinli forvet, Inter’deki istikrarlı performansı ve liderliğiyle üst sıralarda yer aldı.
4. Victor Osimhen
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı, gösterdiği performansla dünyanın en iyi santrforları arasına girmeyi başardı.
3. Harry Kane
Bayern Münih forması giyen İngiliz golcü, oyun kurucu kimliği ve golcülüğüyle ilk üçte yer aldı.
2. Kylian Mbappe
Real Madrid’in yıldızı, hızı, skor katkısı ve büyük maç performansıyla ikinci sırada kendine yer buldu.
1. Erling Haaland
Manchester City’nin Norveçli golcüsü, bitiriciliği ve gol istikrarıyla listenin zirvesinde yer aldı.