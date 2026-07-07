İflastan dünyanın zirvesine çıkan Türk: Miras kalan evi sattı, şimdi 4 fabrikası var

Dünyadaki en büyük trendin geri dönüşüm ve çevre hassasiyeti olduğunu belirten Ercan Tokatlıoğlu, kendi tesislerinde de alternatif ürünler geliştirdiklerini ifade ediyor. Özellikle ambalaj konusunda dünyada bir ilke imza attıklarını vurgulayan deneyimli sanayici, ürünü ağır kolilerde taşımak yerine son derece sıkıştırılmış ve kompakt bir paket haline getirerek kendi kendini taşıyabilen bir formata soktuklarını söylüyor. Bu sayede önceden 7 kilogram olan ambalaj ağırlığı, sadece 500 grama düşürülmüş durumda.