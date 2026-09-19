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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa'nın aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Zinedine Zidane tarafından açıklanan kadroda Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante'nin yer almaması dikkat çekti.

Zidane, tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili kararının performans veya futbol kalitesiyle bağlantılı olmadığını belirtti.

FRANSA'NIN ADAY KADROSU

Kaleciler: Mike Maignan, Robin Risser, Guillaume Restes.

Defans: Dayot Upamecano, Jules Kounde, Ibrahima Konate, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Adrien Truffert.

Orta saha: Adrien Rabiot, Manu Kone, Warren Zaire-Emery, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha.

Forvet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Bradley Barcola, Esteban Lepaul.

ZIDANE KANTE KARARININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Zinedine Zidane'ın açıklaması şu şekilde:

"N'Golo Kante'yi kadroya dahil etmedim. Bu tamamen planlama odaklı bir karar. Kadroda takımı daha da yukarıya taşıyacak isimler bulunuyor; bu durumun onun futbol kalitesiyle kesinlikle alakası yok."