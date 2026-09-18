A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu belli oldu.
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi
Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. 4 futbolcu kadroda ilk kez ay-yıldızlı formayı giymeye davet edildi. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Ay-yıldızlıların kadrosunda 29 futbolcu yer aldı.
A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik
Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.
4 FUTBOLCU İLK KEZ ÇAĞRILDI
Açıklanan kadroda dört isim ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
Beşiktaş'tan İlhan Fakılı
Konyaspor'dan Adil Demirbağ
Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz
Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ilk kez milli davet aldı.
İLK MAÇ FRANSA İLE
Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa'ya karşı Kocaeli Stadyumu'nda oynayacak. Milli Takım, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak.
Türkiye, ardından 2 Ekim'de Liege'de Belçika ile, 5 Ekim'de ise Bologna'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.