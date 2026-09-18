Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi

Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. 4 futbolcu kadroda ilk kez ay-yıldızlı formayı giymeye davet edildi. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadrosu belli oldu.

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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi - Resim: 2

Ay-yıldızlıların kadrosunda 29 futbolcu yer aldı.

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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi - Resim: 3

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi - Resim: 4

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi - Resim: 5

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi - Resim: 6

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi - Resim: 7

4 FUTBOLCU İLK KEZ ÇAĞRILDI

Açıklanan kadroda dört isim ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Beşiktaş'tan İlhan Fakılı

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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi - Resim: 8

Konyaspor'dan Adil Demirbağ

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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi - Resim: 9

Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz

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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi - Resim: 10

Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ilk kez milli davet aldı.

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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi - Resim: 11

İLK MAÇ FRANSA İLE

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa'ya karşı Kocaeli Stadyumu'nda oynayacak. Milli Takım, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak.

Türkiye, ardından 2 Ekim'de Liege'de Belçika ile, 5 Ekim'de ise Bologna'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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