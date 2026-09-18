A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: 4 futbolcu ilk kez davet edildi

İLK MAÇ FRANSA İLE

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa'ya karşı Kocaeli Stadyumu'nda oynayacak. Milli Takım, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak.

Türkiye, ardından 2 Ekim'de Liege'de Belçika ile, 5 Ekim'de ise Bologna'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.