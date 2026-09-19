Çeyiz hesabında 27 yaş engeli: Gençler devlet desteğinden neden vazgeçiyor?

Prof. Dr. Başlevent, yaş sınırının yarattığı sorunu şu ifadelerle anlattı:

“Günümüzde üniversiteye giden bir genç okulunu bitirip para kazanmaya başladığında zaten 23-24 yaşına gelmiş oluyor. Birikim yapabilecek bir maaşa sahip olması da belli bir süre gerektiriyor. Buna da 25 yaş dersek ve üstüne de 3 yıl koyarsak 28 yaşa ulaşıyoruz ki bu da devlet desteği hakkını kaybetmek anlamına geliyor.”

Sisteme göre bir genç 25 yaşında çeyiz hesabı açıp zorunlu üç yıllık ödeme süresini tamamladığında 28 yaşına ulaşıyor. Bu durumda devlet desteğinden yararlanma hakkını kaybediyor.

Başlevent, daha erken yaşta para biriktirme imkânına sahip gençlerin de gelecekteki evlilik tarihlerini öngöremedikleri için sisteme mesafeli durduğunu belirtti:

“Maddi durumu daha erken yaşlarda para biriktirmeye uygun olan gençler de 27 yaşına kadar evleneceklerinden emin olmadıkları için sistemi cazip bulmuyor olmalılar.”