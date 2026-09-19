Çeyiz hesabında 27 yaş engeli: Gençler devlet desteğinden neden vazgeçiyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan çeyiz hesabı sistemi, evlenmeyi planlayan gençlerin düzenli birikim yapmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak aradan geçen 10 yılda sistemin gençlerden beklenen ilgiyi görmediği ortaya çıktı.
TCLira yazarı Prof. Dr. Cem Başlevent, çeyiz hesabındaki koşulları ve gençlerin neden sistemden uzak durduğunu kaleme aldı. Başlevent, uygulamanın evlenecek gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.