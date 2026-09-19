Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, karşılıklı boşanma davasında yerel mahkemenin kadına bağladığı yoksulluk nafakasını iptal etti.
Yargıtay’dan sürpriz ‘Nafaka’ kararı: Emekli maaşı yaktı
Yargıtay, boşanma davalarında milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yerel mahkemenin kadına bağladığı yoksulluk nafakası, kadının emekli maaşı alması ve eski eşiyle gelirinin denk olması gerekçesiyle iptal edildi.Kaynak: AA
Yüksek mahkeme, düzenli geliri olan ve eski eşiyle denk ekonomik şartlara sahip kadının nafaka talebinin reddedilmesi gerektiğine hükmetti.
İstanbul'da yaşayan bir çiftin Bakırköy 13. Aile Mahkemesi'nde görülen karşılıklı boşanma davasında, mahkeme evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına ve kadına yoksulluk nafakası ödenmesine karar verdi.
Koca tarafından itiraz edilen dosya istinafa taşındı; ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği nafaka kararını hukuka uygun bularak onadı.
İstinafın kararı üzerine davacı koca, dosyayı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. İncelemeyi tamamlayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davanın usul ve boşanma kısımlarını onarken, yoksulluk nafakası verilmesi yönündeki hükmü bozdu.
Yüksek mahkemenin emsal niteliğindeki kararında; kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu, eski eşiyle gelir durumlarının birbirine yakın veya denk olduğu vurgulandı.
Tarafların gelir tespitleri karşısında nafakaya hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten Daire, bozma gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:
"Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir."