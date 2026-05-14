Bonservisi Al Nassr’da bulunan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılarak Zenit’e kiralanan Jhon Duran ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Rus ekibi Zenit, Kolombiyalı golcünün kişisel nedenler sebebiyle kulüpten izinli olarak ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, oyuncunun dönüş tarihinin ilerleyen günlerde netleşeceği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Zenit’in resmi açıklamasında, “Kolombiyalı forvet ile kulüp yönetimi, oyuncunun kişisel durumları nedeniyle izinli ayrılması konusunda anlaşmaya vardı. Dönüş tarihiyle ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak” ifadeleri kullanıldı.

Adı son dönemde Galatasaray ile de anılan Jhon Duran’ın son iki gündür İstanbul’da bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti.

PERFORMANSI

Zenit formasıyla şu ana kadar 9 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti. Duran, son iki lig maçında kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.