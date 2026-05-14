Anasayfa Spor Türkiye'de bir ilk: TFF 2. Lig ekibinde yabancı teknik direktör

TFF 1. Lig’e veda eden Serikspor’da teknik direktör Branimir Petrovic’in geleceği belirsizliğini koruyor. TFF talimatları nedeniyle 2. Lig’de resmi görev alamayan Sırp çalıştırıcının, kulüpte farklı bir statüyle görevine devam etmesi bekleniyor.

Tarihinde ilk kez yükseldiği 1. Lig’e ilk sezonunda veda eden Serikspor, yeniden üst lige dönebilmek için gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı.

Sezonun son maçında Boluspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Antalya temsilcisinde teknik direktör Branimir Petrovic, “İkinci lige hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Bazen ileri gidebilmek için bir adım geri atmak gerekir. Takımımızın potansiyeli yüksek, umarım bunu sahaya yansıtarak yeniden bu lige döneriz” ifadelerini kullandı.

TFF TALİMATLARI!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Antrenörlerin Statü ve Çalışma Esasları Talimatı’na göre yabancı antrenörlerin yalnızca Süper Lig, TFF 1. Lig ve Kadın Futbol Süper Ligi’nde görev yapabilmesi nedeniyle Petrovic’in 2. Lig’de resmi olarak teknik direktör olarak çalışması mümkün görünmüyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre, bu nedenle Sırp çalıştırıcının kulüpte farklı bir görev tanımıyla yer alması ve yedek kulübesinde “yönetici” statüsünde bulunması gündemde. Petrovic’in daha önce de pro lisanssız görev yaptığı, geçtiğimiz sezon ise resmi kayıtlarda Selçuk Akçay’ın teknik sorumlu olarak göründüğü belirtilmişti.

Mart ayında pro lisansını alan Petrovic’in ardından resmen teknik direktörlük görevine başladığı ifade edilmişti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Sırp teknik direktör Branimir Petrovic, resmi olarak farklı bir görevde yer alacak olsa da, takımın teknik patronu olarak görev yapacak ve 2. Lig’in ilk yabancı teknik direktörü olacak.

43 yaşındaki teknik adam son olarak Rusya'nın Khimki takımını çalıştırmıştı.

Kaynak: Diğer
