Sezon başında Eyüpspor’dan ayrılarak Shakhtar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, Ukrayna’da kısa sürede dikkat çeken bir performans ortaya koydu.
Arda Turan Türkiye'den ilk transferini yapıyor: Shakhtar Donetsk’e Türk futbolcu
Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ile başarılı bir sezon geçiren Arda Turan, takımına Türkiye'den ilk transferini yapıyor. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Konferans Ligi’nde yarı finale yükselme başarısı gösteren genç teknik adamın ekibi, Ukrayna'da da bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’e Türkiye’den ilk transferini yapabileceği de gündeme geldi.
Eyüpspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’a transfer olan 26 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin gerisinde kaldı.
Hakkında birçok transfer iddiası çıkan Ahmed Kutucu’nun takımdan ayrılabileceği belirtilirken, yeni adresiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler gündeme geldi.
YENİDEN ARDA TURAN İHTİMALİ
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, daha önce de adı Shakhtar Donetsk ile anılan Ahmed Kutucu için bu kez somut adımlar atılıyor. Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar’ın, oyuncu için girişimde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Eyüpspor döneminde Arda Turan ile birlikte önemli bir çıkış yakalayan Ahmed Kutucu’nun, eski hocasıyla yeniden çalışma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak Ukrayna ekibinin henüz resmi teklif yapmadığı da gelen bilgiler arasında.
TAKAS İHTİMALİ GÜNDEMDE
Öte yandan Galatasaray cephesinde forvet rotasyonu için alternatif isimler gündemde yer alırken, Ahmed Kutucu’nun takas planlarında değerlendirilebileceği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların, Başakşehir’den Bertuğ Yıldırım için girişimlerde bulunabileceği ve bu süreçte Ahmed Kutucu’nun da teklif paketine dahil edilebileceği konuşuluyor.
SEZON KARNESİ
Daha fazla süre almak isteyen Ahmed Kutucu’nun yaz transfer döneminde ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor. 2028’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, bu sezon 35 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.