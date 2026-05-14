Bursaspor'a Fransa'dan bomba forvet transferi: Louis Mafouta için resmi adım atıldı

Bursaspor, yeni sezonda Süper Lig hedefi doğrultusunda kadro planlamasını sürdürürken, Louis Mafouta transferi için temaslarını yoğunlaştırdı.

Süper Lig'in efsane takımlarından Bursaspor, bu sezon TFF 2. Lig'de şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi.

HEDEF SÜPER LİG

Önümüzdeki sezonda da etkili bir performans gösterip Süper Lig'e geri dönmek isteyen yeşil-beyazlı ekip kadro planlamasına şimdiden başladı.

Takımın deneyimli yıldızları Muhammet Demir, Musa Çağıran ve Hamza Gür ile yollarını ayıran Bursaspor, Başkan Enes Çelik öncülüğünde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Elitim ile anlaşma aşamasına gelen Bursaspor transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

MAFOUTA TRANSFERİ İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Spor Depor'dan Reşatcan Özbudak'un haberine göre, Yeşil-beyazlı ekip, Fransa Ligue 2 takımlarından Guingamp forması giyen Louis Mafouta için girişimlere başladı.

KARİYER KARNESİ

31 yaşındaki ve 1.81 boyundaki Mafouta, sağ ayaklı santrfor olarak görev yapıyor. Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu oyuncu kariyerinde 315 maçta 126 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Guingamp formasıyla 36 maça çıkan Mafouta, 15 gol ve 3 asist üretti ve gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

RESMİ TEMASLAR SÜRÜYOR

Bursaspor’un transferde resmi temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Diğer
