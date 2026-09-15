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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ve Genelkurmay Başkanı Mykhailo Drapatiy ile bir araya gelerek savaştaki son gelişmeleri değerlendirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı silahlı insansız hava araçlarını önleyebilecek silahların geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

YENİ SİLAH BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında geliştirilen silahlardan birinin bugün Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısı sırasında başarılı şekilde test edildiğini aktaran Zelenskiy, savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Toplantıda Rusya'daki hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıların da ele alındığını belirten Zelenskiy, savaşın Rusya'nın petrol kaynakları üzerindeki uzun vadeli etkilerinin önemli olduğunu ve bunun diplomasiye gerekli potansiyeli kattığını ifade etti.

“UKRAYNA ADIM ATMAYA HAZIR”

Savaşın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın gerilimin azaltılması konusunda adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

Zelenskiy, bunun gerçekleşebilmesi için Rusya'nın da kritik altyapıya yönelik saldırıların azaltılması konusundaki taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini ifade ederek, bunun Ukrayna'nın müttefikleri tarafından uzun vadeli ve güvenilir şekilde güvence altına alınması gerektiğini söyledi.