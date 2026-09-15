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Kaynak: AA

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

The Korea Times'ın haberine göre, iki liderin görüşmesinde ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 13 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

İmzalanan anlaşmalar arasında ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinin yanı sıra petrol, nükleer enerji, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğine yönelik düzenlemeler de yer aldı.

Lee, Kazakistan'ın enerji ve doğal kaynaklar açısından zengin olduğunu belirterek ülkenin gelişmiş endüstriler konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kazakistan'ın Güney Kore'nin ekonomik güvenliği açısından önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Lee, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

TOKAYEV'DEN “STRATEJİK ORTAKLIK” VURGUSU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Güney Kore ile Kazakistan'ı “stratejik ortaklar” olarak nitelendirdi.

Tokayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha önce görülmemiş bir hızla geliştiğini belirterek mevcut iş birliğinin geldiği noktaya dikkat çekti.