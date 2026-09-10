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Norveç Başbakanı Store, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Moldova’dan Norveç’e yaptığı

uçuş sırasında insansız hava aracı nedeniyle ciddi bir tehlike yaşandığını duyurdu. Store, Moldova hükümetinin açıklamasının tersine Zelenskiy'nin uçağının İHA tarafından vurulmaktan son anda kurtulduğunu söyledi.



Norveç Başbakanı Store, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Moldova’dan Norveç’e yaptığı uçuş sırasında insansız hava aracı nedeniyle ciddi bir tehlike yaşandığını açıkladı. Store, Moldova hükümetinin açıkladığının aksine Zelenski'nin uçağının İHA tarafından vurulmaktan son anda

kurtulduğunu belirtti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç kamu yayın kuruluşu NRK’ye yaptığı açıklamada, Zelenski’yi taşıyan uçağın Moldova’dan havalandığı sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu söyledi.

'İHA TARAFINDAN VURULUYORDU'

DW’de yer alan habere göre Norveç Başbakanı, olayın Zelenski’nin yaşadığı gerçek bir tehlike olduğunu söylerken "Uçağı Moldova'dan kalkarken neredeyse bir insansız hava aracı tarafından vuruluyordu. Yaşadığı gerçek bu" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Zelenski’nin Oslo seyahati sırasında Moldova hava sahasında İHA alarmı yaşanmış, Moldova hükümeti

tarafından yapılan açıklamada, insansız hava aracı uyarısı nedeniyle hava sahasının geçici olarak kapatıldığı ve Zelenskiy’nin uçuşunun bu nedenle geciktiği belirtilmişti.



Moldovalı yetkililer, bir Rus İHA’sının ülke topraklarına düşmesinin ardından Zelenski’nin uçağının kalkış

yapabildiğini açıklamıştı.