Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi trafiğinin hızlandığı bir dönemde dikkat çeken bir ateşkes mesajı verdi.
Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdiğini ve Amerikan heyetinin Rus tarafıyla temaslara başladığını duyurdu.
MOSKOVA’YA SALDIRILAR DURDURULABİLİR
Ukrayna’nın müzakere sürecine dahil olan şehirlerde saldırılara ara vermeye hazır olduğunu belirten Zelenski, 5 Eylül Cumartesi gününün kalan bölümünde, pazar ve pazartesi günleri Moskova’ya yönelik saldırılardan kaçınabileceklerini bildirdi.
Zelenski, Moskova’dan da karşılık beklediklerini belirterek, aynı süre içerisinde Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırı düzenlememesini umduklarını ifade etti.
ABD HEYETİ MOSKOVA’DA
Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler kapsamında Moskova’ya ulaştı. İkilinin Rusya’daki temaslarının ardından 6 Eylül Pazar günü Kiev’e geçmesi bekleniyor.
Trump ise temsilcilerinin Moskova’ya savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir öneri götürdüğünü açıklamıştı.